Нейрохирург в Канаде прооперировал плюшевого мишку – ФОТО

Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии – на плюшевом медведе.

Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда прежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка, сообщает bbc.com.

Восьмилетний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.

Джексон с рождения страдает от гидроцефалии – накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.

«Как я мог отказать?» - написал врач в «Твиттере» под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.

Макнили диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него «кислородную маску».

Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 сентября 2018 г.