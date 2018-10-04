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Нейрохирург в Канаде прооперировал плюшевого мишку – ФОТО

Сегодня в 17:25 ~ 2 минуты на чтение 162
Нейрохирург в Канаде прооперировал плюшевого мишку – ФОТО

Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии – на плюшевом медведе.

Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда прежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка, сообщает bbc.com.

Восьмилетний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.

Джексон с рождения страдает от гидроцефалии – накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.

«Как я мог отказать?» - написал врач в «Твиттере» под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.

Макнили диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него «кислородную маску».

Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.

Джексон тоже перенес операцию, ради которой и оказался в больнице.

Доктор Макнили, который работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии, ремонтировал шунт – маленькую трубку, которая помогает смыть излишнюю жидкость из мозга Джексона и снизить давление.

Семья Джексона говорит, что они очень благодарны врачу, который сделал все возможное, чтобы их сын чувствовал себя комфортно в этот тяжелый период.

«Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке», - рассказал журналистам отец мальчика Рик Макки.

Сейчас оба маленьких пациента восстанавливаются после успешных процедур.

А.А.

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