1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

Сегодня в 21:00 меньше минуты на чтение 186
Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Неймара.

Об этом сообщается на официальном сайтеУЕФА.

Решение было принято контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией организации из-за оскорбления форвардом арбитров.

Неймара отстранили от игры на три матча.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов шестого марта капитан сборной Бразилии назвал судейство позорным. Оскорбительными выражениями он подписал свой пост в инстаграме.

Из-за неуважительного поведения на Неймара завели дисциплинарное дело.

Gazeta.ru

Telegram WhatsApp

186

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net