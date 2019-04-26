Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Неймара.

Об этом сообщается на официальном сайтеУЕФА.

Решение было принято контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией организации из-за оскорбления форвардом арбитров.

Неймара отстранили от игры на три матча.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов шестого марта капитан сборной Бразилии назвал судейство позорным. Оскорбительными выражениями он подписал свой пост в инстаграме.

Из-за неуважительного поведения на Неймара завели дисциплинарное дело.

Gazeta.ru