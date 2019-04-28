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Неймар ударил болельщика после сенсационного проигрыша в Кубке Франции - ВИДЕО

Сегодня в 14:22 ~ 1 минута на чтение 115
Неймар ударил болельщика после сенсационного проигрыша в Кубке Франции - ВИДЕО

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар стал главным героем конфликта по окончании финального поединка Кубка Франции.

По пути на церемонию награждения бразилец вступил в словесную перепалку с болельщиком. Дело дошло до рукоприкладства со стороны звездного футболиста.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" направлялись к месту награждения серебряными медалями, идя мимо болельщиков. Как сообщает Спорт24.Ru, Неймар сцепился с одним мужчиной, который как и остальные снимал проход футболистов на телефон. Бразилец сначала закрыл его камеру рукой, а затем толкнул болельщика. Перекинувшись парой фраз, бразилец не сдержался и ударил оппонента в подбородок.

Двух участников конфликта разняли одноклубники Неймара.

Напомним, что парижане упустили победу в Кубке Франции после того, как вели со счетом 2:0. В итоге основное и дополнительное время матча завершилось ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Ренна".

Vesti.ru

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