Неймар получил серьезную травму на ровном месте - ВИДЕО

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0).

На 80-й минуте во время борьбы за мяч бразилец неудачно поставил ногу на газон и сильно подвернул лодыжку на ровном месте. Травма оказалась настолько болезненной, что Неймар не смог сдержать слёз.

Футболиста унесли с поля на носилках.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери надеется, что Неймар через неделю сможет помочь команде во время ответного матча против «Реала» в рамках Лиги чемпионов, однако напарники бразильца по команде говорят, что лодыжка форварда сильно опухла и ему сложно передвигаться самостоятельно.

Ф.Р.