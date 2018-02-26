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Неймар получил серьезную травму на ровном месте - ВИДЕО

Сегодня в 11:32 ~ 1 минута на чтение 389
Неймар получил серьезную травму на ровном месте - ВИДЕО
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0).

На 80-й минуте во время борьбы за мяч бразилец неудачно поставил ногу на газон и сильно подвернул лодыжку на ровном месте. Травма оказалась настолько болезненной, что Неймар не смог сдержать слёз.

Футболиста унесли с поля на носилках. 

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери надеется, что Неймар через неделю сможет помочь команде во время ответного матча против «Реала» в рамках Лиги чемпионов, однако напарники бразильца по команде говорят, что лодыжка форварда сильно опухла и ему сложно передвигаться самостоятельно.

Ф.Р.

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