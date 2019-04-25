Newtimes.az: Поственское замешательство: истины, сотрясшие правительство Армении

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Поственское замешательство: истины, сотрясшие правительство Армении».

Приводим данный материал без изменений:

«После переговоров в Вене Президента Азербайджана с премьер-министром Армении по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта армянские СМИ распространяют абсурдную и противоречивую информацию. Видимо, они обеспокоены, поскольку подлинное содержание переговоров станет известно широкой общественности. Они то обвиняют Владимира Путина, то пытаются исказить слова Ильхама Алиева. Эксперты, однако, отмечают, что Азербайджан значительно превосходит Армению как в дипломатии, так и в экономическом развитии и строительстве армии. И в геополитике Азербайджан значительно превосходит врага. На фоне всех этих моментов очевидны замешательство и беспокойство политического руководства Армении и экспертных кругов. В этой связи мы хотели бы сосредоточиться на геополитическом анализе текущей ситуации в рамках мирного урегулирования конфликта.

Армянское руководство против реалий

После того, как Николу Пашиняну удалось обсудить армяно-азербайджанский конфликт в Вене с Президентом Азербайджана официальный Ереван начал еще одну сфабрикованную кампанию. Даже поверхностный анализ этого процесса показывает, что армяне не набрались ума-разума. Наоборот, они делают еще более запутанные и нелогичные заявления. Проблемы, которые они пытаются выдать за разъяснение, на самом деле могут быть проанализированы совершенно в другом контексте. Так, они выдумывают различные сценарии, чтобы уклониться от справедливого разрешения конфликта, и из них же формулируют соответствующие выводы.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении после встречи в Вене открыто заявил, что переговорный процесс для урегулирования конфликта необходимо ускорить. И можно только приветствовать ведение конфликтующими сторонами прямых переговоров. Согласно логике, Президент Азербайджана должен был поделиться своими взглядами на встречу в Вене с В.Путиным. Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Точно так же Н.Пашинян должен был рассказать В.Путину о своих впечатлениях. И это естественно, что В.Путин выразил готовность помочь более эффективно урегулированию конфликту.

Однако это нормальное общение армянская пресса пытается превратить в политическое шоу. Здесь сообщается, что звонил не В.Путин, а Н.Пашинян. Это связано с тем, что Н.Пашинян занимает более жесткую позицию в этом вопросе. И тем более смехотворно то, что армянские эксперты утверждают, что в Кремле знают о выходе Армении из-под влияния России и потому действуют предвзято в отношении Еревана. Якобы по этой причине и некоторые российские эксперты – колеровы, миграняны и другие – делают жесткие заявления по Армении.

Кроме того, армянская пресса также отмечает, что Н.Пашинян не поблагодарил Президента В.Путина за помощь в разрешении конфликта, а на фоне этого в панике приводит заявление Президента Азербайджана о том, что «война с Арменией не окончена, завершился лишь первый этап войны». Такую позицию они представляют как готовность официального Баку к войне, и выражают непонимание того, почему армяне должны благодарить Москву.

Подходы, далекие от подобных реалий и рассчитанные на дешевую пропаганду, по сути, служат искажению содержания переговорного процесса и фактически загону его в тупик. Причина этого очевидна. Армения сильно отстает от Азербайджана по всем направлениям, и в основном по трем – армейское строительство, реформы и социально-экономическое развитие и, наконец, в геополитическом плане. Этот отрыв на фоне бурного развития Азербайджана ощущается все сильнее. Зарубежные эксперты также признают этот момент. Они пришли к выводу, что значительное превосходство Азербайджана перед Арменией не дает Еревану шансов на победу. Наоборот, если Армения захочет начать войну, Азербайджанская Армия, проведя более обширную операцию, может дойти до Еревана. На этот раз военные операции не ограничатся локальной территорией, так как Азербайджан сделал соответствующие выводы из апрельских боев 2016 года и способен скоординированными, решительными и быстрыми действиями разгромить вооруженные силы Армении.

Естественно, это понимают и в армянских политических и военных кругах, которые с помощью шантажа и политических маневров пытаются продлить жизнь оккупации. На фоне сказанного руководство Армении ни в коем случае не может идти против Кремля. Напротив, оно требует от Кремля жестких действий против Азербайджана. Россия же уже заинтересована в установлении более тесных отношений с Азербайджаном. Россия не пойдет на охлаждение из-за Армении отношений с ведущим государством Южного Кавказа. Но и Азербайджан заинтересован в развитии отношений с таким крупным соседом, как Россия.

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Следует отметить, что армянские издания пишут о дипломатической неудаче Никола Пашиняна в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Например, газета «Паст» пишет, что Н.Пашинян направил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Москву, чтобы добиться указания в тексте совместного заявления сопредседателей Минской группы по итогам Венских обсуждений хотя бы в общих чертах в некоторой степени отразить некоторые из ранее данных армянским премьер-министром обещаний. Однако министр вернулся с пустыми руками, и Н.Пашинян был крайне недоволен этим. Газета характеризует это событие как срез «на своем первом серьезном экзамене».

Таким образом, еще до переговоров в Вене армянское руководство знало, что его требования не выполняются. Кое-кто в Армении и России признает, что в обсуждениях Ильхам Алиев еще раз подчеркивал свою справедливую и объективную позицию. Например, бывший председатель комиссии парламента Армении по международным связям Ваграм Атанесян утверждает, что заявления, сделанные Президентом Ильхамом Алиевым во время встречи с азербайджанским спецназом, свидетельствуют о том, что в Вене глава государства не отступил от своей позиции.

А российский эксперт Александр Храмчихин считает, что в Вене стороны не договорились ни по одному вопросу.

Вывод, сделанный официальным Ереваном из сказанного, заключается в следующем: максимально затруднять переговорный процесс, подбрасывая запутанные тезисы, обманывать тем самым Армению и мировое сообщество. Именно это стоит как за пафосными заявлениями министра обороны Давида Тонояна в Америке, так и за нелепыми заявлениями министра иностранных дел З.Мнацаканяна о том, что «Арцах должен занять свое место». Д.Тоноян рассмешил мир своим тезисом «новая война за новые территории», поскольку, как утверждают прямо и эксперты, армянская армия не сможет победить Азербайджанскую Армию ни при каких условиях. Заявление министра обороны Азербайджана о том, что «Если Армения нападет, то мы встретимся с Д.Тонояном в Ереване», отражает реалии.

А слова министра иностранных дел З.Мнацаканяна о террористах-сепаратистах в Нагорном Карабахе являются ничем иным, как бессмыслицей. Формат переговоров давно известен. Кроме того, коренное население Нагорного Карабаха все еще находится в изгнании. По этой причине употреблять выражение «воля населения Нагорного Карабаха» нельзя. Сейчас здесь только отбросы армянского сепаратизма и немногочисленные армяне, которые когда-то были переселены туда.

Разумеется, эту ситуацию знают все, включая сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Иначе покровители армян давно поступили бы иначе. Следовательно, и министр иностранных дел Армении делает необоснованные заявления, и это не что иное, как пули, выпущенные в воздух.

Все это показывает, что после венских переговоров армяне начали паниковать еще больше. Лично Н.Пашинян на себе ощутил решимость, политическую волю Президента Азербайджана и неизменную позицию в конфликте. Возможно, Н.Пашинян после этой встречи сильно пожалел о том, что пришел в политику. Но уже слишком поздно. Судя по всему, приказ о выводе армянских оккупационных войск из Азербайджана Н.Пашиняну придется подписать».

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