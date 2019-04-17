Newtimes.az об очередных необоснованных обвинениях армян: препятствование формату переговоров и ответственность сопредседателей

В армянской прессе публикуются искаженные и провокационные статьи об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Некоторые так называемые «эксперты» пытаются представить ситуацию, сложившуюся после оккупации, как вечную, неизменную, выдвигая в то же время ошибочные мнения об азербайджанском руководстве, решительно отвергающем вышесказанное. Приверженный формату переговоров, официальный Баку всегда занимал конструктивную позицию, и этот процесс продолжается.

Требование азербайджанского руководства остается неизменным: агрессор должен покинуть оккупированные азербайджанские территории. Это полностью соответствует Уставу ООН, нормам международного права. Однако благодаря многолетней открытой поддержке со стороны своих покровителей Армения делает очевидную ситуацию неопределенной, оставаясь фактором риска в регионе. После встречи в Вене ожидалось, что правительство Армении откажется от военной риторики. Но факты говорят о другом. Этот аспект проблемы необходимо проанализировать в более широком геополитическом контексте.

Ложь и лицемерие: армяне искажают реалии

Змея не умирает до захода солнца. И армянин не приходит к уму-разуму, пока с ним говорят мягко. Это проверено на практике. Как только с армянином заговоришь строго, он превращается в ягненка. Политические и экспертные круги Армении доказали, что этот характер глубоко укоренился и в «элите» армянского общества. После венской встречи выяснилось, что, если не проявить жесткую позицию по отношению к руководству Армении, оно продолжит делать бредовые заявления. А его слуги будут продолжать писать примитивные исторические статьи о «древнейшем культурном народе». Мы видим эту тенденцию в современной армянской прессе. Конечно, все это смехотворно, потому что, как говорят азербайджанцы, «из дешевого мяса хороший суп не сваришь!»

Но мы являемся и свидетелями политически интересного процесса. После встречи в Вене армяне так взволнованы, что не могут понять, как выйти из сложившейся ситуации. То пытаются придать «исторический тон» визиту Никола Пашиняна на российскую военную базу в Гюмри, то утверждают, что жители страны по-прежнему интенсивно уезжают из страны, заявляя, что Н.Пашинян не выполнил обещаний, то на уровне «экспертов» «анализируют» венские переговоры и даже пытаются выразить «экспертное мнение» по этимологии слова «Карабах». А некоторые привлеченные извне наемные «эксперты» склонны интерпретировать слова Сергея Лаврова, когда-то сказанные им, в контексте венских переговоров. И смехотворно, что все эти бессвязные и бессодержательные слова они пытаются представить в качестве «новых признаков» в контексте «справедливого урегулирования» конфликта.

В частности, армянское политическое и экспертное сознание, как и в прошлом, – в полном замешательстве. Причина очевидна – армяне начали понимать, что оказались в тупике и очень скоро почувствуют горечь поражения. Признаком этого является еще и то, что режим военной хунты в Нагорном Карабахе начал выражать недовольство властями Армении. Террористы заявляют, что они не хотят, чтобы кто-то в Армении смотрел на Нагорный Карабах как на провинцию.

На заявление одного из террористов-сепаратистов о том, что конфликт с Азербайджаном может быть урегулирован только военным путем, один из генералов в Армении ответил: «Какая война? ... и мы не должны совать нос на новые территории, главное – сохранить наши границы». То есть претензии министра обороны Армении Давида Тонояна на «новые территории» – песня, полная грусти. Это похоже на их меланхоличные песни, где поют о том, что «армяне возьмут Муш и Ардаган». Так говорит армянский генерал Аркадий Тер-Тадевосян! (см.: Это надо было сделать 10-15 лет назад / Lragir.am, 4 апреля 2019 года).

Очевидно, что у армянского общества нет единой позиции по Нагорному Карабаху. Часть общества начинает видеть реалии. Они понимают, что удерживать оккупированные земли военным путем не смогут. Видимо, правящие круги тоже осознают это. По этой причине они под разными предлогами пытаются сохранить статус-кво. На фоне этого процесса здесь делаются далекие от правды заявления о руководстве Азербайджана. Президент Ильхам Алиев четко и ясно выразил свою позицию, заявив, что территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена и, в случае необходимости, Азербайджан полностью готов освободить земли военным путем. Идея была высказана Президентом следующим образом: «Война с Арменией еще не закончилась, закончился первый этап войны». Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева сказала: «В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана!»

Голос правды: азербайджанское руководство терпеливо и справедливо!

Эти идеи серьезно обеспокоили армян. Они по-прежнему утверждают, что в Азербайджане говорят на языке силы. На деле же Президент и Первый вице-президент ничего иного, кроме того, что Азербайджан восстановит международно признанную территориальную целостность, не сказали. Ильхам Алиев и Мехрибан ханум Алиева говорят только о том, что азербайджанские территории будут освобождены от оккупации. Они не выдвигают территориальных претензий к какой-либо соседней стране. Но почему армяне пытаются представить это справедливое требование Азербайджана как агрессию? Да потому, что они не хотят покидать оккупированные территории, пытаясь выдать с этой целью ситуацию, сложившуюся после оккупации, за картину, существовавшую прежде. Армения пытается сбить с толку мировое сообщество, используя вымышленный термин «народ Карабаха». В Карабахе жил не народ, а местные азербайджанцы и армянское население, которое было переселено 200 лет назад. Подвергнув депортации оттуда азербайджанцев, армяне нарушили демографическую картину. Сейчас говорить о каком-либо населении Нагорного Карабаха без восстановления этой картины невозможно. Слово «народ» здесь вообще неуместно.

Следовательно, армянские власти принялись за такой абсурдный вопрос, что рано или поздно потерпят неудачу. Конечно, они сами это понимают. Однако, к сожалению, покровительствующие Армении супердержавы предвзятыми шагами усложняют ситуацию. Особое провокационное настроение вызывает признание Голанских высот территорией Израиля. После такого провокационного шага со стороны Вашингтона заговорили и некоторые круги в Ереване. В связи с этим попытка разными путями продлить переговоры носит целенаправленный характер.

И Н.Пашинян пытается подорвать переговорный процесс своей неопределенной позицией. После венской встречи он вновь говорит о привлечении к переговорам надуманного режима в Нагорном Карабахе, заявляя, что без участия представителей «НКР» урегулировать конфликт невозможно. Следовательно, Армения не отказалась от тактики подрыва переговорного процесса в целом. Но армяне забывают об одном важном моменте.

Дело в том, что формат переговоров давно определен и для его изменения необходимо согласие обеих сторон. Кроме того, глава МИД России С.Лавров заявил, что Армения выражает на переговорах и интересы армян Нагорного Карабаха. Иными словами, именно Армения – агрессор, и именно с ней нужно вести дискуссии. Тем самым в вопросе о формате поставлена точка.

Несмотря на предельную ясность ситуации, неопределенная и нерешительная позиция Армении заводит мирный процесс в тупик. Азербайджанская сторона всегда говорит об этом. Но нужно, чтобы этого поняли и сопредседатели и перешли к конкретным действиям. Очевидно, что дальнейший ход событий зависит от того, насколько будут активны и насколько объективную и справедливую позицию займут сопредседатели.

В частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны направить Армению в конструктивное русло. В случае необходимости на Армению следует оказать давление. Нужно положить конец ее попыткам завести процесс в тупик, затягивать его под разными предлогами. В противном случае переговоры останутся безрезультатными.

Очевидно, что ситуация является для сопредседателей в определенном роде испытанием. Россия, США и Франция должны проявить решимость и направить агрессора в конструктивное русло. Потребность в этом сейчас ощущается еще сильнее. И дело не только в выполнении справедливых требований Азербайджана. Этого требует как динамика глобальных процессов, так и складывающийся в регионе сложный геополитический ландшафт. Эксперты уверены, что фактор риска в регионе все более усиливается. Российские спецслужбы также открыто говорят о распространении террора с Ближнего Востока в разные регионы. И было бы наивно полагать, что новая волна террора не поднимет голову на Южном Кавказе. Это означает, что геополитические интересы государств-сопредседателей могут оказаться под угрозой. Поэтому нейтрализация источников риска в регионе является требованием времени. И в первом ряду в этом смысле стоит прекращение армянской агрессии.

Newtimes.az