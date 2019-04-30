Newtimes.az об армяно-российских отношениях: еще две провокации армян

Эксперты уже давно предупреждают, что геополитическая ситуация на Южном Кавказе весьма не простая.

Они считают, что диапазон рисков, которые принимают все более опасные оттенки, тоже расширяется. Не исключено, что такой ход событий может создать новые угрозы в более широком геополитическом пространстве. Чтобы избежать этого, государства региона должны проводить предсказуемую, четкую и конструктивную политику и не провоцировать напряженность.

Тем временем власти Армении предпринимают шаги, которые несовместимы ни с чем из сказанного. Например, в парламенте Армении были высказаны провокационные идеи в адрес России. Учитывая возможности Москвы в этом регионе, можем утверждать, что на деле армяне еще более усугубляют ситуацию. Они ищут не правду, а провокацию, дестабилизацию и напряженность. Армянские депутаты заявили, что за террористическим актом в парламенте Армении в 1999 году стоят российские спецслужбы, и подняли вопрос о прекращении трансляции российских телеканалов. Оба вопроса вызвали резонанс в Москве. В этом контексте считаем необходимым сосредоточиться на ряде геополитических моментов.

Депутаты Пашиняна: пули, брошенные в Москву

Похоже, что между Арменией и Россией может возникнуть новый конфликт. На днях некоторые армянские депутаты в Ереване подбросили две провокационные темы, которые могли бы серьезно повлиять на их отношения с Москвой. Оба они были выдвинуты представителями блока Никола Пашиняна «Мой шаг» в парламенте. Председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян заявил, что террористический акт 1999 года в парламенте Армении был осуществлен российским спецслужбами, и это уже доказано. Напомним, что в результате этого теракта, произошедшего 27 октября (1999 год), были убиты тогдашний премьер-министр Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, два его заместителя, один министр и три депутата.

Еще одну мысль высказала Нарине Хачатрян, депутат, избранный от блока «Мой шаг», член постоянной комиссии парламента по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту. Депутат Н.Хачатрян спросила председателя Национальной комиссии по телерадиовещанию Тиграна Акопяна, можно ли прекратить или хотя бы ограничить российское телевещание в Армении? По ее словам, многие российские СМИ, такие как телеканалы «Мир» и «Россия 1», занимаются призывом ненависти к армянам.

Отвечая на вопрос, Т.Акопян заявил, что он придерживется того же мнении, однако в нынешних геополитических условиях сделать это невозможно. Так, Армения может пострадать. СМИ проявили интерес к этому диалогу. На самом деле этот вопрос целиком связан с антироссийской природой правительства Н.Пашиняна. Другими словами, премьер-министр сам периодически доводит подобные вопросы до сведения общественности, чтобы изменить общественное мнение против Москвы и даже по возможности настроить общественность агрессивно в отношении Кремля.

Примечательно, что российские экспертные круги серьезно отнеслись к этим двум фактам. Некоторые эксперты считают, что все это может весьма плачевно закончиться для Еревана. А военный эксперт Владислав Шурыгин даже верит в охлаждение армяно-российских отношений, но говорит, что он спокойно к этому относится, потому что Армения для России – «самый бессмысленный союзник из всех имеющихся» (см.: Ирина Джорбенадзе. В Ереване опять решили «наехать» на Москву / «Росбалт», 15 aпреля 2019 г.). Российский эксперт, продолжая свою мысль, подчеркивает, что, если это произойдет, Армении придется серьезно пересмотреть свою геополитическую позицию. «По крайней мере, ей придется вернуть то, что она захватила у Азербайджана» (см.: предыдущий источник).

Закулисье: подлинные цели официального Еревана

Эта информация выявляет два момента, представляющие интерес в геополитическом аспекте. Один из них связан с тем, что команда Никола Пашиняна периодически прибегает к провокациям против России. Хотя сам премьер-министр официально заявил, что союзничество с Россией будет продолжаться, избранные от его избирательного блока в парламент депутаты утверждают совершенно противоположное. Мы, разумеется, не комментируем вопрос о том, кто совершил теракт в парламенте Армении. Это – дело правоохранительных органов Армении. Однако если председатель постоянной парламентской комиссии заявляет, что террор был совершен российскими спецслужбами, то это – серьезное обвинение. И непонятно, почему этот вопрос подброшен именно сейчас.

С другой стороны, почему армянские власти никогда ранее не комментировали этот вопрос? Напомним, что на следующий день после совершения данного теракта они попытались связать его с турецкими спецслужбами. Но этот вопрос был тотчас отброшен, потому что не было представлено никаких фактов. Ни Левон Тер-Петросян, ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не стали раздувать этот вопрос.

Но о каждом из них говорили как о патриоте, компетентном лидере, служившем армянской государственности. Выходит, что все они – предатели родины, а то, что было сказано, – ложь. Тогда кто может гарантировать, что сейчас Н.Пашинян – настоящий лидер, национальный политик, патриот и государственный деятель? Не передают ли его хозяева за рубежом такую информацию сознательно, чтобы вызвать новую напряженность в регионе? Ведь сейчас звучат предположения о том, что террор может просочиться с Ближнего Востока на Кавказ. Сейчас террор – модная тема.

Что касается приостановления или ограничения вещания российских телеканалов в Армении, то это тоже говорит о провокационной атмосфере в правительственных коридорах, потому что все знают, что это невозможно. Может ли Армения как член ОДКБ и ЕЭС сделать такой шаг? Ведь ее спросят, почему в вопросе Нагорного Карабаха здесь пытаются представить оборону Армении российским солдатом в качестве долга, а российских СМИ не признают? Наиболее действенным аргументом является то, что российские СМИ вовсе не занимали и не занимают антиармянскую позицию. Напротив, средства массовой информации нашего северного соседа отличались предвзятостью к азербайджанцам. А в последнее время ситуация немного изменилась, и все чаще стали появляться объективные подходы. Армяне же настолько капризны, что всех, кто говорит правду, они обвиняют в антиармянской позиции. На деле они наглядно демонстрируют, кто они есть. Выходит, что у них кто не клевещет, говорит правду, тот занимает антиармянскую позицию. Вот и все!

Второй геополитический момент заключается в том, что Владислав Шурыгин фактически заявляет, что Нагорный Карабах был захвачен при серьезной помощи России, и если Москва отойдет, то Азербайджан может быстро его освободить. Это, наряду с ударом по мифу о военной мощи армян, указывает и на то, что Москва может изменить свою позицию. Косвенно это указывает на то, что Армения может оказаться в очень сложной ситуации. Она не сможет пойти на геополитическое сближение с Россией, но и с Западом не сможет сблизиться, так как Москва этого не допустит. Кремль всегда в состоянии усмирить Армению.

Какими же могут быть геополитические последствия таких шагов Армении? Официальный Ереван осложняет ситуацию в регионе и увеличивает неопределенность. Причина же сказанного заключается в попытке скрыть преступления, которые совершал в течение многих лет. Если в регионе будет утверждено международное право, воцарится стабильность, истина прояснится. В этом случае Армении придется ответить на самые сложные для нее вопросы. Там, где велика геополитическая неопределенность, крупные государства будут пытаться захватить преимущество в борьбе друг с другом. Так и вода останется мутной, и для оккупационной политики Армении сложатся благоприятные условия.

С другой стороны, Армения предпринимает провокационные шаги против своих соседей по региону. Цель здесь состоит в том, чтобы исказить реальную картину и отвлечь внимание от основной угрозы, представить Армению жертвой агрессии. Якобы сначала на нее «напали» Азербайджан и Турция, но «мощная армянская армия победила», а позже российские спецслужбы нанесли удар по «армянской демократии». И вот какая картина складывается: «геноцид» сто лет назад, затем «агрессия» Азербайджана и одновременно «террор» российских спецслужб, и, тем не менее, Армения выдержала все это и представляет «свободу слова», «демократию» и «мир» в регионе! Именно в этом образе пытаются представить агрессивную, антидемократическую Армению, этого вассала, форпост ряда западных организаций.

Следовательно, Южный Кавказ в целом на новом уровне столкнулся с политической, геополитической, идеологической и информационной провокацией армян и их покровителей. Конечно, этому злу рано или поздно нужно положить конец. В противном случае армянское зло как разрушительный элемент может спровоцировать хаос в большом геополитическом пространстве!

Newtimes.az