Newtimes.az о Южным Кавказе: два аспекта геополитической реальности

В последнее время распространяется много разного рода информаций о еще большем обострении геополитической борьбы между великими мировыми силами.

В том числе, усилились интриги между США, Россией и Ираном. Это особенно ощутимо на Ближнем Востоке. Конкретно в сирийском вопросе эти государства демонстрируют более жесткую позицию. Последнее, на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президенты США и Ирана очень жестко высказались в адрес друг друга. Вслед за этим, в иранском городе Ахваз был совершен теракт во время военного парада. На фоне таких опасных процессов, ход событий ускорился и на Южном Кавказе. Президенты Турции и России совершили визит в Азербайджан. В Нью-Йорке Н.Пашинян встретился с Х.Рухани. Грузия призвала Россию вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии и т.п. В контексте всего этого, каковы основные признаки геополитических процессов на Южном Кавказе? Чтобы ответить на этот вопрос, считаем необходимым несколько подробнее задержаться на нем.

Активизировавшиеся силы: сквозь призму глобальных и региональных процессов

Южный Кавказ не вышел за круг интересов глобальных геополитических игроков. Напротив, в последнее время стартовали процессы, вызвавшие неподдельный интерес к этому субрегиону. Их можно охарактеризовать одним предложением – интенсивность связанной с Южным Кавказом борьбы поднялась на новый уровень. В этом процессе достаточно заметны также позиции каждого из местных государств. Создается такое впечатление, что геополитическая динамика на Южном Кавказе со временем может принять более сложный характер. Такой вывод, с одной стороны, напрашивается обострением западно-иранско-российских отношений на глобальном уровне, а с другой, все еще неопределенным и неконструктивным внешнеполитическим курсом Армении.

Похоже, что на выделенном контексте, иранский вопрос приобретает более чувствительный характер для региона. Президент США на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открыто заявил о том, что они могут прибегнуть к самым жестким мерам против Тегерана. Причина в том, что Иран не только не отказывается от своих намерений производить ядерное оружие, но и предпринимает шаги, противоречащие интересам Америки и Израиля на Ближнем Востоке. Между тем, Д.Трамп предупредил: Если Иран будет представлять хоть какую-то угрозу Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке (в частности, имеются в виду Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – автор), то сразу же начнется «апокалипсис».

На фоне этих угроз, теракт в городе Ахваз на юге Ирана, привел к мысли о наличии более страшных сценариев. Спецслужбы Ирана тотчас же заявили о том, что за этим инцидентом стоят США, Израиль и их ближневосточные союзники. Через немного времени, было даже названо конкретное название – этот террористический акт провела радикальная группировка, поддерживаемая Саудовской Аравией в Сирии.

Несколько дней позже СМИ распространили новую информацию. Иран нанес ракетные удары по радикальным группировкам на восточной части реки Евфрат в Сирии. Погибло большое количество боевиков. Тегеран объявил, что удар был нанесен группировке, которая совершила террористический акт в Ахвазе. Эксперты считают, что Америка и Израиль отреагируют на это. Тем самым, ожидается еще больший рост геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

На фоне этой тенденции чувствуется активизация Ирана и России также на Южном Кавказе. Армянская пресса пытается прокомментировать встречу Н.Пашиняна и Х.Рухани в рамках 73-й сессии ООН с особой помпезностью. Якобы стороны очень заинтересованы в усилении сотрудничества. А самого Н.Пашиняна уже давно ждали в Тегеране.

Фактически, реальная ситуация совсем другая. Да, Тегеран хотел бы, чтобы перед лицом давления и санкций Запада, его отношения с Ереваном расширились. Однако, для армянских властей нет друзей, и фактически, они не могут принимать самостоятельных решений. Вопрос также связан с тем, что Н.Пашинян хочет завоевать милость Запада. А любое сближение с Ираном закрывает ему путь в этом направлении. По этой причине Н.Пашинян не может реализовать свой визит в Иран, о котором он еще объявил два месяца назад. Значит, Ереван держит курс на грязную геополитическую игру с Тегераном.

С другой стороны, Россия не хочет, чтобы иранско-армянские отношения переступили определенный порог. Особо ревностно она относится к их сотрудничеству в энергетической области. Ирану Армения нужна, в основном, в качестве энергетического маршрута. Однако, вот уже долгие годы «Газпром» сводит на нет это желание Тегерана. А вероятность того, что Н.Пашинян преодолеет это препятствие, равна нулю.

Конструктивность и деструктивность: два аспекта, которые отличают Баку и Ереван

Наконец, стремление Еревана преподнести содержание отношений с Ираном в контексте антитюркской истерии, как всегда, обрекает его на фиаско. Армянские эксперты преподнесли дискуссии Пашинян-Рухани на 73-й сессии Организации Объединенных Наций заведомо в антиазербайджанском контексте (см.: напр., Акоп Бадалян. Сюрприз Пашиняна и Рухани Баку / Lragir.am, 26 сентября 2018). Трагичность внутреннего эмоционального и политического мышления армянских официальных лиц, очевидна. Но, теперь, они глупо лезут натравить Иран и Азербайджан друг на друга. Потому, что Иран является корневым государством, а не таким форпостом и вымышленным как Армения. Разве видавшая виды иранская дипломатия не способнаотличить Азербайджан от Армении? Или она настолько наивна, чтобы предпринимать шаги, которые не соответствует интересам Турции – его союзника на Ближнем Востоке?

Бессилие и примитивность армянской дипломатии на этом не кончаются. Они пытаются противопоставить разговор Пашиняна и Рухани визиту В.Путина в Азербайджан. Эти события несравнимы ни по рангу, ни по содержанию обсуждаемых проблем, ни по своим целям.

Прежде всего, В.Путин приехал в Азербайджан с рабочим визитом и выступил на конкретные темы о сотрудничестве. Обсуждалось сотрудничество Азербайджана и России в энергетической, транспортной, гуманитарной, экономической и деловой сферах. А Н.Пашинян и Х.Рухани ограниченное время вежливо пообщались на сессии ООН. Дают ли себе армянские эксперты, отчет в том, что они пытают сравнить?

Они противопоставляют себя и России. Так, они серьезно озабочены тем, что Москва поступает с Азербайджаном как независимым государством. В.Путин в своем последнем визите также открыто заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются как отношения двух равноправных независимых государств, с соблюдением обоюдных интересов. Он расценил этот процесс как «строительство межгосударственных отношений».

А что говорят армянские лидеры в Москве? Они просят говорить с ними как с представителями независимого государства, не оказывать давления на Армению, не давать указаний и уважать их суверенитет. Да, разница очевидна. Но армяне забывают, что суверенитет какой-либо страны не уважают по заказу и просьбе, ты своей деятельностью должен доказать свою независимость и обладать определенным геополитическим весом в международной системе. Армения же никакой программой, политикой, дипломатией или независимой позицией в качестве государства, не смогла завоевать такой имидж. С какой стати её должны уважать?

Наряду со всем этим, и вышеприведенные сравнения ясно указывают на то, что когда Ереван говорит о «сотрудничестве», она обязательно подразумевает отношения, которые определенно вредят соседу. Во сне она видит Азербайджан и Турцию врагами, встает и опять заболевает антиазербайджанством. Если Россия передает оружие Армении, то Ереван сразу заявляет, что «мы запугиваем Азербайджан». А если Россия углубляет сотрудничество с Азербайджаном, то она сразу же обижается, что «это нехорошо!» Делать замечания другим, вместо того, чтобы цивилизованно решать свои реальные проблемы, вовсе не служит идее государственности.

Все это еще раз подтверждает, что на Южном Кавказе, фактически, наблюдается два типа реакции на интенсификацию геополитических процессов. Во-первых, развивая свою независимую политику, Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции. В настоящее время, у Баку очень хорошие отношения со всеми основными региональными государствами – Россией, Турцией и Ираном. Планомерно развиваются взаимовыгодные отношения с США. В соответствии со стратегическим партнерством, динамично развиваются отношения с Грузией.

Вторая реакция, связана с проведением бездарного внешнеполитического курса, вызванного иррациональным, нелогичным и неконструктивным поведением на примере Армении. Опять же, Ереван продолжает свои ультрарадикальные, бесчеловечные и необоснованные обвинения. На фоне этого, она предъявляет России, Азербайджану и Турции необоснованные обвинения. С Ираном же, в очередной раз пускается в воображаемую и обманчивую геополитическую игру. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что это закончится полным фиаско.

Важным вопросом для Южного Кавказа является факт превращения Армении в источник хаоса и угрозы на том этапе, когда соперничество крупных игроков принимает более интенсивный характер. А правительство Пашиняна, еще больше усугубившее существующее положение своими неуклюжими геополитическими и дипломатическими маневрами, и приведшее к новым противоречиям, в целом, волочит народы региона к катастрофе.

Newtimes.az