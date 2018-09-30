«News.ru» пишет о Президенте Азербайджана

Российское интернет-издание «News.ru» опубликовало статью, посвященную Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «News.ru» публикует серию статей о главах государств постсоветского пространства. Как пишет издание, решения, принимаемые руководителем страны, зависят часто не только от объективных обстоятельств, но также и от личности главы государства — его воспитания, мировоззрения, ценностей. Предыдущие материалы были посвящены главам Украины, Белоруси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана. Очередная статья посвящена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В статье отмечается, что Ильхам Алиев родился в столице Азербайджана городе Баку в очень уважаемой семье, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджана. В дальнейшем жители страны еще трижды доверяли ему руководить республикой.

В статье приводятся и другие интересные факты из жизни Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также первой леди Мехрибан Алиевой.

АЗЕРТАДЖ