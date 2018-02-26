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News Blaze о Ходжалинской резне и «хронической болезни мира в XXI веке»

26 Февраля, 2018 в 21:45 ~ 2 минуты на чтение 413
News Blaze о Ходжалинской резне и «хронической болезни мира в XXI веке»

Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием «Хроническая болезнь мира в XXI веке», в которой говорится о Ходжалинской резне, безнаказанности виновников массового убийства, а также бездействии Организации Объединенных Наций в отношении армянской агрессии.

Автор пишет, что в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года армянские подразделения вторглись в город Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, армянские солдаты без разбора расстреляли невинных людей, в том числе женщин, детей, стариков, жестоко убив 613 мирных жителей.

При захвате азербайджанских населенных пунктов, пишет Грингер, армянские солдаты проявили особую жестокость. Одним из таких эпизодов является печально известная резня в Ходжалы, названная правозащитной организацией Human Rights Watch «самой большой резней в нагорно-карабахском конфликте» между Арменией и Азербайджаном.

Перечисляя массовые убийства в Сирии, Нигерии, Мьянме, эксперт осуждает бездействие международного сообщества, а именно, Организации Объединенных Наций. Грингер пишет, что ООН несет большую ответственность за широко распространенные преступления, так как эта организация ничего не делает для предотвращения данных преступлений.

В статье говорится, что 20 процентов территории суверенного Азербайджана были захвачены Арменией, и оккупация азербайджанских земель сопровождалась убийством невинных людей и невиданной жестокостью. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-карабахскому конфликту, осудив армянскую агрессию и призвав вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана, создать условия для возвращения вынужденных переселенцев.

Несмотря на эти резолюции, даже спустя 26 лет азербайджанцы остаются беженцами в своей же стране и из-за продолжающейся армянской оккупации не могут вернуться в свои дома. В чем тогда смысл принятия этих резолюций, если они не будут выполнены, спрашивает Грингер.

АЗЕРТАДЖ

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