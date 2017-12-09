«Невероятные приключения» пациента в MediClub: «Они явно не слышали о Гиппократе» - ФОТО

Пользователь социальной сети Facebook Эльдар Каримов поделился своей историей о неподобающем и безалаберном отношении к нему, как пациенту, в здравохранительном учреждении под названием MediClub.

Пострадавший пишет, что цель его рассказа о процессе "лечения" в данной клинике заключается в том, чтобы как можно больше людей могли знать с чем ему пришлось там столкнуться и в случае необходимости обращения к врачу, могли бы хорошенько подумать, стоит ли довериться этим "врачам" или нет.

"Скажу сразу: всех врачей там не знаю. Все, что описано ниже, относится к конкретным людям, которые явно не очень то и в курсе кто такой был Гиппократ и явно дали в детстве клятву никогда не клясться.Тем более Гиппократу. В среду 29 ноября я пришел с работы домой, сидел себе за компьютером, никого не трогал. Почувствовал, как резко поднялась температура, что выражалось ознобом, сильным жжением в глазах и болью в костях. Измерил - 37.5. Через час измерил - 38.5. Еще через минут 40 - 39.4. Когда люстра стала изображать на потолке акробатические трюки, я все таки позвонил в страховую компанию, чьим клиентом являюсь, и спросил разрешения отправиться в клинику, чтобы показаться врачу, так как еще ни разу такого состояния у меня не было. Посоветовали отправиться в Медиклаб. Ждать скорую помощь я не хотел, поэтому поехал сам, на такси. Приехал часам к 11 вечера. Встретил меня дежурный врач на пару с молоденьким доктором (имен не знаю). Спросили, что беспокоит, задали еще кучу вопросов и дежурный выдал: "В общем бу сойугдяймяйя охшайыр, антибиотик зыррайаг тез базар кечсин". Это была первая фраза, услышанная мною там, которая меня очень напрягла. Напрягла в первую очередь тем, что врач наугад поставил мне диагноз. Второе было то, что не очень радует, когда врач в клинике с названием, прожужжавшим все уши своей рекламой МЕДИКЛАБ, хочет что то в тебя "зыррамаг" чтобы получилось "тез базар". Отправили меня в палату, ночь спал нормально. Утром взяли всякие анализы, в том числе и общий анализ крови. Подошла врач Севда ханум, представившаяся моим лечащим врачом, и сказала, что у меня "вероятно" простуда и за пару дней температуру собьем и все будет хорошо. Я обрадовался, ибо не привык сидеть в 4 стенах. К концу этого дня я обратился к лечащему врачу с инфой о том, что у меня на языке появились две белые точки, от которых очень больно есть и пить, на что она ответила, что такое бывает, пройдет. Шел второй день, третий, точки во рту стремительно увеличивались в размерах и количествах, температура держалась стабильно 38 - 38.5, антибиотики в меня вливались ежедневно, общее состояние становилось все хуже. Я перестал есть и пить, потому что во-первых тошнило от одной мысли о еде, а во-вторых с болью в ротовой полости даже открыть рот было адом, не то, что положить туда еду в любом ее виде. На 3-й день "лечения", в то время, когда мы общались с друзьями, навестившими меня в палате, пришел тот самый дежурный врач, меня принимавший, радостный такой, со словами: "Ну что Керимов? Неджясян?" Я ответил, мол, не люблю прибедняться, но мне реально плохо очень и спросил не затянулось ли, по его мнению, лечение, на что он с улыбкой ответил: "А киши, лежи кайфуй отдыхай да, страховка платит да, не из кармана же платишь, кеф эля." Я же не на Канарских островах с бокалом коктейля лежу, отвечаю я, а с капельницей, вливающей мне в вену яд в виде антибиотиков". "Отдыхай, все будет хорошо" - обнадежил доктор и ушел. По его словам я так понял, что если платит страховка, можно крутить, вертеть, в общем - делать деньги. Финансовый урон они, конечно, наносят не мне, но делают это нанося вред моему здоровью. Поехали дальше...

2 декабря, в субботу, заходит лечащий врач и говорит: "Вы знаете, у вас что-то не похоже на простуду. У вас скорее всего это вирусное. Завтра утром возьмем анализ крови для проверки". Она мне это говорит на 4-й день моего пребывания в больнице. "Не похоже...", "скорее всего...", - пишет с негодованием Э.Каримов. По его словам, 3 декабря, в воскресенье утром у него в очередной раз взяли кровь, после чего пришла другая женщина в халатике и сообщила о том, что принято решение отправить меня MediCLub Hospital, так как у него "скорее всего вирусная инфекция и там мне будет лучше". "На мой вопрос "А как так получилось, что вы все еще гадаете что же у меня аж на 5-й день моего лечения" - она пожала плечами и повторила, что мне лучше в Госпиталь. Как оказалось я 5 дней лежал даже не в больнице, а в поликлинике. Делать нечего, надо так надо, поехали в госпиталь. Приехал, лег, зашел ко мне врач по имени Вагиф, как потом я узнал, анестезиолог-реаниматолог. Расспросил обо всем и сказал: "Мы возьмем у вас общий анализ крови (во второй раз за последние полтора часа) на распознавание инфекций, у вас скорее всего что-то вирусное. И я добавлю еще один вид антибиотиков. Я спрашиваю, мол, доктор, я правда не имею медицинского образования, но скажите, если у меня вирус, какой смысл ставить мне антибиотики и тем более увеличивать их количество, если я уже почти неделю их получаю и мне от них только хуже? Он пробормотал что-то про сопрофиты какие то, я в итоге ничего не понял и сказал, что я 4 дня ничего не ел. И не хочу. Но это вряд ли нормально. Что делать? - спросил я в надежде, что чудо доктор посоветует что-то дельное. А человек в халате ответил: "надо поесть" и ушел. Не приняв его всерьез я стал копаться в интернете по своим симптомам. Обратился в группу Медпросвет в социальной сети Фейсбук и везде и все в один голос пишут: антибиотики тут только усугубят. Нужно провести диагностику на вирусы и определить что это. Врач же говорит, что антибиотики очень нужны. Вдруг меня осенило, если у меня все симптомы вирусного стоматита и если у врачей уже есть опасения, что это "вероятно" вирусная инфекция, а почему меня не смотрел инфекционист? Зову медсестру, прошу позвать инфекциониста. Она говорит, что у них такого нет, но "если я хочу" - они могут сделать вызов. Я ответил, что мало ли чего я хочу, эта инициатива должна вроде исходить от клиники, если она заинтересована в том, чтобы определить что со мной? В общем вызвали, пришел пожилой врач, все выслушал, прощупал, осмотрел и дальше такой диалог между ним и чудо доктором Медиклаб: - У него самый простой герпес. Вот лекарства, которые нужно принимать, а антибиотики вы зачем ему колете? - Ну как... - Кясин антибиотикляри. Лазым дейил ахы. - Сафсем кясяй доктор? - Бяли, тамам кясин. - Йахшы", - продолжает пациент постарадавший от халатности врачей. Э.Каримов пишет, что спустя час ему поставили систему с антибиотиком. "На мое удивление врач отвечает: каждый отвечает за свою область. Он инфекционист, а я рисковать не хочу, потому что не знаю пока точно что с тобой (на 6-й день!). Пусть антибиотик продолжается, тем более, что температура у тебя пошла на спад, благодаря антибиотикам.

Еще одна фишка: в этот и следующий день я обратил внимание, что температуру мне измеряли спустя недолгое время после двух таблеток парацетамола. Температура, естественно, под действием жаропонижающего снижается, в моем случае до 37.3 примерно, а через какое то время я чувствую, что она повышается. Измеряем - она снова на 38 и выше. Но термометр мне усердно показывают после парацетамола, утверждая, что температура имеет тенденцию к понижению и весь процесс идет в верном направлении.

Должен отметить еще один момент: в этот день звонила мне мама и сказала, что звонила в Медиклаб, ее связали с каким то доктором Иса Мустафаевым, который оказывается мой лечащий врач, который маму заверил, что якобы со мной виделся в палате, все обсудил, проверил, все идет в полном порядке и тд. О том же мне сказал куратор из страховой за несколько часов до этого, на что я особого внимания не обратил. Но я был удивлен услышать это во второй раз от мамы, потому что такого врача я не видел и не слышал. Спустя 2-3 минуты после этого звонка ко мне в палату заходит доктор Иса Мустафаев, который начинает спрашивать что меня беспокоит... Идет 6-й день лечения, мой лечащий врач спрашивает у меня что меня беспокоит. Кто же тогда тот, кто ставит мне капельницы и пичкает таблетками??? И почему врач врет по телефону маме, что был у меня еще вчера, если меня и в глаза не видел на тот момент?

Во вторник 5 числа, вечером, когда я увидел, что температура все такая же, я попросил разрешение у страховой, написал отказную и покинул Медиклаб, попросив "убежища" в клинике Таможенников. Почему таможенников - потому что еще ни разу не слышал от кого либо негативных отзывов об этой клинике. Но и в обратном, конечно, не был уверен, но хоть и на УРА, но обратился к ним. Пролежал там 3 дня и 2 ночи. Встретили, подробно расспросили обо всем, поставили диагноз, назначили укрепляющие иммунитет препараты, витамин C и тд. Оооочень тактично не в моем присутствии, но за дверь, где я все слышал, удивлялись между собой почему вирус герпеса, который виден невооруженным взглядом так и не начали лечить за такое время, плюс угробили иммунитет таким количеством антибиотиков. Уже на следующий день у меня появился аппетит, именно там я начал наконец лечить именно герпес со всеми полосканиями и прочими "прелестями", а не получать дозы антибиотиков. Именно там, когда в первый день я отказался от еды, мотивируя это тошнотой и стоматитом, мне так искусно преподнесли обычный кисель, что я съел и просил добавки. Эту подробность я описываю потому, что в Медиклабе мне говорили: "йейирсиз? Йемирсизся апараг". Уносили еду и никого не интересовало, как сделать так, чтобы больной хоть что-то поел. Это не ребенок, взрослый бугай, не капризничает, явно ему плохо и нужно как то помочь. Разница между этими клиниками во всем как небо и земля. А главный недостаток некоторых врачей первой клиники, как я успел понять - недостаток порядочности и ответственности. Деньги страховки им важнее, чем состояние больного. В этом я убедился на собственном опыте. Каких выбирать врачей, конечно, ваше дело, но, думаю, какой то звоночек для вас в этом рассказе прозвенит. Я больше в Медиклаб - ни ногой!", - пишет пользователь.