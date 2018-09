Невероятная новость для всех IT-профессионалов в Азербайджане!

Если вы работаете в сфере IT, то не упустите шанс посетить самое топовое мероприятие года в Азербайджане в сфере высоких технологий и инноваций!

26 сентября в Баку, в главном зале отеля Four Seasons состоится конференция Huawei Azerbaijan Enterprise Day 2018 – масштабное презентационное мероприятие ведущего мирового производителя IT-решений – Huawei - в партнерстве с Gulfstream Distribution - крупнейшим дистрибьютором IT-решений на рынке Азербайджана - под девизом «Вместе мы побеждаем!» (Together we win!). Мероприятие соберет вместе более 200 гостей, среди которых будут ведущие специалисты Huawei, представители компаний-партнеров, бизнес-кругов и т.д.

Если вы работаете в IT-сфере, интересуетесь цифровыми технологиями и инновациями и хотите стать частью этого мероприятия, то поторопитесь пройти регистрацию по линку: https://datacloud.az/events/huawei/, или позвонив по номеру: +99412 597 30 80.

Конференция будет состоять из нескольких сессий, посвященных вопросам общественной безопасности, интеллектуальным IT-технологиям будущего, а также развития и поддержки партнеров Huawei в Азербайджане. На презентации также будут представлены достижения и новинки Huawei и информация о ведущих мировых трендах.

Кроме прочего, на мероприятии будут представлены новейшие решения в области распознавания лиц, облачных дата-центров, ожидается, что пользователи продукцией компании поделятся своим опытом с участниками на мероприятии гостями.

В завершении мероприятия среди участников будет проведена лотерея, где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз – Huawei P20, один из самых технологически передовых смартфонов на мировом рынке!

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 055 213 87 80.

Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через общение. Благодаря инновационным разработкам Huawei, ориентированным на потребности клиентов и развитой партнерской сети, компания достигла высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. Более 180.000 сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует инновационные продукты Huawei, решения и сервисы в более чем 170 странах мира. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью находящейся во владении своих сотрудников. Основные направления деятельности включают Consumer Business Group (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.), Enterprise Business Group (телекоммуникационное оборудование для корпоративных клиентов, не являющихся операторами связи) и Carrier Business Group, которое работает с операторами мобильной связи и производит оборудование для беспроводных и фиксированных сетей, телекоммуникационное ПО, предоставляет сервисы для операторов.

Компания Gulfstream Distribution - это крупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности.

Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила компании Gulfstream построить прочные отношения со многими ведущими мировыми производителями – в портфеле компании 25 брендов.

На правах рекламы