Неужели главная цель – это набрать 700 баллов? – МНЕНИЯ

Недавно завершился первый этап вступительных экзаменов. Как и в предыдущие годы, после экзаменов, в обществе начались дискуссии.

Несмотря на то, что в предыдущие годы основным объектом обсуждения было количество абитуриентов, набравших 700 баллов, в этом году приоритеты немного изменились.

Конечно, результаты экзаменов в обществе были восприняты неоднозначно. Многие были разочарованы тем, что среди поступающих никто не набрал 700 баллов. Другие же отзвучали мнение о том, что «700» баллов не так уж и важны.

Обладатель докторской степени по физики Университета Сиракуз США, доцент Университета АДА Гульмамед Мамедов: Если абитуриенты не набирают 700 баллов - это не означает падение качества образования. Многие с критикой относятся к новой системе вступительных экзаменов. Тем не менее, исследования показывают, что высокие оценки по тестам закрытого типа не всегда приводят к успехам в образовании и карьере. Исследования также показывают, что более надежным показателем успехов студентов являются школьные оценки.

Закрытые тесты с несколькими ответами стимулируют развитие техники мышления. Такой подход не должен быть целью образования, поскольку в реальной жизни, сталкиваясь с проблемой мы не получаем на нее ответы. Для решения проблем необходимы, по крайней мере, креативное мышление, критическое мышление и способность выстраивать четкую и логическую последовательность. Наше образование и оценка знаний также должны основываться на этих требованиях. С этой точки зрения, я положительно оцениваю нововведения. Я уверен, что новый метод тестирования и его будущее преобразование будут стимулировать студентов развивать более творческое и критическое мышление.

Выпускник университета Сан-Хосе, генеральный директор “GoldenPay” Фарид Исмаилзаде: Сегодня от выпускников все чаще требуются навык логического мышления и другие творческие способности. Система оценивания и экзамена, как и в других странах, не должна быть построена на зубрежке. При приеме на работу кандидата не оценивают за его диплом или вступительные баллы, так как это не является требованием современности. Сейчас главное владеть навыками, необходимыми для решения проблем. 700 баллов могут оставаться в качестве единицы измерения результатов экзамена, но не обязательным условием. Мы должны радоваться тому, что не останется зубрил. Мы должны воспитывать поколение, обладающее навыками, а не баллами.

Основатель ITCITY, выпускник Оксфордского университета Преимущества новой вступительной системы Турал Алиев: Я не согласен с негативными высказываниями в адрес новой вступительной системы. Правда, хотя вступительный экзамен в этом году и имеет много преимуществ, но тем не менее радикально менять экзаменационную систему, которая не менялась последние 27 лет, было рискованно.

Преимущества заключаются в том, что в предыдущие годы абитуриенты должны были сдавать экзамен в течение 3 часов, а согласно новой вступительной системе экзамен проходит в два этапа, что существенно снижает нагрузку. Если раньше в учебном процессе был важен только вступительный экзамен, то сейчас все иначе, значительно повышается важность и выпускного экзамена тоже. Количество вопросов не претерпели никаких изменений, но вот качество значительно улучшилось. Здесь к ситуативным вопросам подходили с точки зрения информации, применяемой в реальной жизни.

Вопросы по азербайджанскому языку были направлены на выработку у учеников навыков проведения анализа и формирования аналитического мышления. Я надеюсь, что в следующем году преимуществ в новой вступительной системе будет больше.

Эксперт по образованию Этибар Алиев: Не думаю, что отсутствие в этом году набравших 700 баллов на вступительных экзаменах связано с содержанием тестовых вопросов.

Разумеется, экзаменационные вопросы не могут быть легкими, при этом они не должны выходить за границы школьной программы (куррикулум позволяет более точно контролировать данный процесс), а что касается сложных вопросов, то их наличие не вредит образованию.

Говоря о сложных вопросах, речь не идет конечно же, о вопросах, включаемых в олимпиаду или выходящих за рамки программы.

Как правило включают вопросы, соответствующие школьной программе, и они порой не всегда легкие. Вместо того, чтобы бояться этого, необходимо контролировать, чтобы те, кто набрал максимально высокий балл за счет легких вопросов, не обманывал общественность.

Согласно моему анализу, в этом году уровень сложности вопросов не изменился, однако появились открытые вопросы, поэтому нашим детям действительно трудно отвечать на них. Но, это лучше, чем прятаться за 700 баллами. Предположим, что основной результат экзамена не измеряется количеством 700 баллов. Показатель 85% уже определен как «отлично» во всем мире.

700 баллов - большое достижение, эти дети достойны всякого уважения и внимания, но многие одаренные дети по всему миру, в том числе и дети с олимпийскими успехами, на стандартных тестовых экзаменах не показывают 100% результата.