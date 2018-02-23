1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Неувядающая красота и сексуальность: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для журнала Playboy – ФОТО

23 Февраля, 2018 в 17:30 ~ 1 минута на чтение 1272
Неувядающая красота и сексуальность: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для журнала Playboy – ФОТО

Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин: Женщина-врач», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy.

Отметим, что Джейн Сеймур снималась для Playboy в 1973-м (когда ей было 22) и 1987 году (в 36), в этот же раз актриса приняла участие в съемке уже в 67-летнем возрасте и еще раз доказала, что женская красота не увядает.

В интервью Playboy актриса признается, что чувствует себя более сексуальной, чем в молодом возрасте, избегает пластической хирургии и ботокса, наслаждаясь своим возрастом.

«Я не делала никаких хирургических операций или инъекций. Поэтому я все еще выгляжу собой. Каждый день я чувствую искушение, но потом смотрю на людей, которых знаю, и не узнаю их», – признается актриса.

Ф.В, Г.Р.

1 272

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net