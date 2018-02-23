Неувядающая красота и сексуальность: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для журнала Playboy – ФОТО

Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин: Женщина-врач», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy.

Отметим, что Джейн Сеймур снималась для Playboy в 1973-м (когда ей было 22) и 1987 году (в 36), в этот же раз актриса приняла участие в съемке уже в 67-летнем возрасте и еще раз доказала, что женская красота не увядает.

В интервью Playboy актриса признается, что чувствует себя более сексуальной, чем в молодом возрасте, избегает пластической хирургии и ботокса, наслаждаясь своим возрастом.

«Я не делала никаких хирургических операций или инъекций. Поэтому я все еще выгляжу собой. Каждый день я чувствую искушение, но потом смотрю на людей, которых знаю, и не узнаю их», – признается актриса.

Ф.В, Г.Р.