Неуважение к Гурбану Гурбанову со стороны итальянского журналиста

Журналист Sky Sports Italy вышел в прямой эфир во время послематчевой пресс-конференции Гурбана Гурбанова в Италии.

Как сообщает корреспондент 1news.az с места событий, сотрудник канала начал громко говорить, чем вызвал недоумение Гурбана Гурбанова, представителя УЕФА, а также итальянских и азербайджанских журналистов.

Главный тренер «Карабаха» подождал, когда тот закончит свой прямой эфир и только после этого продолжил пресс-конференцию. Как ни странно, журналист даже не извинился за свой поступок.

Мурад Ахундов (Рим)