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Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20 в Сирии

Сегодня в 20:23 ~ 1 минута на чтение 216
Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20 в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после крушения Ил-20 в Сирии.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», — сказано в пресс-релизе канцелярии главы правительства.

Премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Кроме того, глава правительства заявил о важности продолжения координации Москвы и Тель-Авива в Сирии.

РИА Новости

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