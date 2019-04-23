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Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Сегодня в 19:26 ~ 1 минута на чтение 200
Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселок на Голанах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал назвать населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
 
Так глава правительства собирается отблагодарить хозяина Белого дома за недавнее признание Вашингтоном этой территории частью еврейского государства, вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.
 
"Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
 
Он пообещал вскоре представить проект соответствующего решения на утверждение правительства. Официальный представитель Нетаньяху Офер Гендельман уточнил, что речь идет не о переименовании уже существующего, а о создании нового населенного пункта на Голанах.
 
РИА Новости
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