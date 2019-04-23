Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселок на Голанах

"Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Он пообещал вскоре представить проект соответствующего решения на утверждение правительства. Официальный представитель Нетаньяху Офер Гендельман уточнил, что речь идет не о переименовании уже существующего, а о создании нового населенного пункта на Голанах.

РИА Новости