1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Нетаньяху напомнил Эрдогану об арестах журналистов

Сегодня в 01:05 ~ 1 минута на чтение 171
Нетаньяху напомнил Эрдогану об арестах журналистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль «террористическим государством», и попросил Эрдогана «не читать мораль». Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я не намерен слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни и сажает в тюрьму журналистов», — заявил он.

Ранее Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По его мнению, США «растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал».

Gazeta.ru

171

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net