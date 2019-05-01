«Нет эмиграции, безработице, бедности»: В Ереване проходит первомайское шествие

Республиканский отраслевой союз профессиональных организаций работников государственных учреждений, органов местного самоуправления и общественного обслуживания Армении по случаю отмечаемого сегодня, 1 мая, Дня труда проводит шествие в Ереване.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, цель шествия – публично представить интересы трудящихся, озвучить проблемы, существующие в трудовых отношениях, а также сделать трудящихся Армении частью рабочего движения по всему миру.

«Сильный профсоюз, сильное гражданское общество. Мы вышли на улицу, чтобы присоединить свой голос к голосу всех трудящихся в мире, чьи права нарушаются. Мы хотим иметь хорошее будущее, обеспеченное сегодня, благополучную работу и хорошие условия труда», – сказала председатель Республиканского отраслевого союза Анаит Асатрян.

Участники шествия держали в руках плакаты с надписями «Нет эмиграции, безработице, бедности»; «Достойная работа, достойная жизнь, социальная справедливость»; «Занятость, работа»; «Человек превыше прибыли» и пр.

«В Армении рабочих мест нет, они не создаются. Даже человеку, у которого есть работа, недостаточно зарплаты, чтобы купить продукты для себя и своей семьи. У человека, работающего сегодня, нет гарантий, что завтра он не останется без работы. Бывают даже случаи пристрастного отношения при приеме на работу. Люди жалуются на отношения с работодателями, жалобы чаще поступают от работников сферы услуг», – сказал в беседе с журналистами председатель республиканского отраслевого союза профессиональных организаций вузов Армении Гарник Вагаршакян.

Представители профсоюзов отметили, что трудящиеся не знают своих прав, в результате чего их права часто нарушаются, иногда их эксплуатируют.

А.С., Э.Т.