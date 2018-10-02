Несостоявшаяся история любви Нурана Гусейнова: «Я выбрал родителей…» - ВИДЕО

Телеведущий, глава благотворительного фонда «Həyat» Нуран Гусейнов рассказал в эфире программы «Düz bazar» историю своей несостоявшейся любви.
«Моя любовь безгранична и я люблю всех. В моей жизни было несколько историй любви, но так получилось, что не сложилось. Что касается моей последней любви, то ради нее я должен был все бросить и переехать жить в Америку.
Тогда мои родители были живы, я выбрал их, так как если бы выбрал любовь, то в течение 10 лет не мог бы вернуться обратно в Азербайджан», - рассказал Н.Гусейнов в эфире программы «Düz bazar», выходящей на ARB TV, подчеркнув, что сегодня девушка, в которую он был влюблен, создала семью и родила детей.
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В.Ф, Г.Р.