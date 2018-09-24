Неравная «схватка»: В Баку инспектор Дорожной полиции мужественно пытался противостоять потоку дождевой воды – ВИДЕО

Весьма показательный пример мужественного противостояния разбушевавшейся стихии показал сотрудник Дорожной полиции Баку.

Как сообщает 1news.az, на снятых очевидцем во время сильного ливня в столице видеокадрах видно, как инспектор пытается закрыть крышкой открытый люк ливневого коллектора на проезжей части, так как это создает опасность для водителей.

Увы, несмотря на все усилия, поток мутной дождевой воды не дал возможности плотно закрыть люк, в результате в него провалился передним правым колесом автомобиль марки ВАЗ-2107.

Впрочем, и тут инспектор не бросил водителя в беде, а поставил патрульный автомобиль рядом, чтобы бедолагу вовремя заметили на дороге и никто в него не врезался.

Тимур Рзаев, Э.Т.