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«Неопознанная девушка»: В Баку на пляже нашли утопленницу - ФОТО

Сегодня в 14:29 ~ 1 минута на чтение 1286
«Неопознанная девушка»: В Баку на пляже нашли утопленницу - ФОТО

В поселке Мардакян Хазарского района Баку на берегу моря обнаружен труп девушки.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, тело девушки было найдено утром 17 апреля. Предположительно, она совершила суицид, бросившись в море вечером 16 апреля.

Полиция просит помощи в установлении личности девушки. Ее приметы: возраст 25-35 лет, рост 158 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Особая примета - 16 золотых зубов. Одета в черный спортивный костюм и красные туфли.

Всех, кто узнал девушку, просят обратиться в МВД по номеру 102 или в Управление полиции Хазарского района Баку, расположенное в поселке Мардакян по улице Есенина, 132, контактный телефон: 454-02-02.

Тимур Рзаев

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