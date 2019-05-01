Немецкое качество: До конца года в Баку установят свыше 540 новых лифтов

Во исполнение Распоряжения Президента Ильхама Алиева об обновлении лифтового хозяйства Баку и в рамках контракта с немецкой компанией Wittur Holding GMBH сегодня в Низаминском районе Баку был установлен первый новый немецкий лифт.

Как сообщает 1news.az, первый лифт был установлен в 9-этажном десятиблочном доме №47 на проспекте Гара Гараева. Лифт по своим техническим параметрам, качеству и цене превосходит все ранее закупленные лифты.

Первым новыми лифтами будет оснащаться Низаминский район Баку, а за ним и все остальные.

До конца года в Баку установят 541 новый лифт, каждый из которых, как заявил генеральный директор Производственного объединения «Лифтремонт» Халид Алекперов, стоит 12 тысяч 800 долларов США.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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