Немецкий автомобиль 2019 года за 6900 манатов! – ФОТО – ВИДЕО

Уникальная кампания Центра Volkswagen Баку в связи с приходом весны вызвала большой интерес у жителей города.

Ограниченное количество автомобилей Volkswagen Polo Sedan Comfortline 2019 года выпуска можно приобрести на очень выгодных условиях - не за 27000, а всего за 25000 манатов.

Также предлагаются очень выгодные условия кредита и лизинга. Вы сможете взять автомобиль Polo Sedan с автоматической коробкой передач в кредит на 36 месяцев со стартовым взносом от 6900 манатов. Можно продлить кредит до 60 месяцев, оплачивая всего 560 манатов в месяц. Чем меньше срок кредита, тем меньше стартовый взнос.

Volkswagen Polo Sedan Comfortline - один из самых выгодных вариантов в своем ценовом сегменте. Автомобиль высокого качества и с сильной комплектацией предлагается покупателям на очень выгодных условиях. Модель обладает объемом двигателя 1,6 л с мощностью 110 лошадиных сил. Polo Sedan расходует 4,7 литра топлива на 100 км на трассе, что делает его самым экономным в своем сегменте.

Отметим, что данная кампания была объявлена после праздника Новруз, и менее чем за месяц все выделенные автомобили были проданы. Учитывая большой интерес потребителей, кампания будет продолжаться до конца апреля.

Чтобы получить более подробную информацию и сделать заказ, можно позвонить по городскому телефону *7788 или посетить автосалон по адресу: проспект Бабека, 35А.

Контактный телефон: (+994 55) 555 77 88.

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