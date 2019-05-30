Немецкие депутаты незаконно посетили оккупированные азербайджанские территории

Заместитель председателя «парламента» сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Ваграм Балаян принял представителей партии «Альтернатива для Германии», которые представляют федеральный и земский (ландтаг) парламенты.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Балаян поздравил их с укреплением позиций по количеству депутатских мест в Европарламенте по итогам недавних выборов.

В свою очередь, член немецкой партии Штефан Койтер от имени делегации поблагодарил за прием, отметив, что они и далее будут работать в направлении углубления связей между Германией и т.н. «НКР».

Немецкие депутаты провели встречи и с представителями «парламентских фракций» сепаратистского режима. Был затронут вопрос осведомленности в Германии о нагорно-карабахской проблеме, сообщают армянские СМИ.

А.С., Э.Т.