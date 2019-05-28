Утро вторника стало для жителей Кавасаки трагическим: в результате нападения мужчины с двумя ножами на группу школьников и взрослых, погибли три человека (в том числе один ребенок) и получили ранения 16, большинство из которых – ученицы младших классов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в японском городе Кавасаки близ Токио.

Как объявила полиция города, нападавший - мужчина в возрасте старше 50-и лет - скончался в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения, которое он нанес себе сам.

Отметим, что президент США Дональд Трамп выразил Японии соболезнования в связи с нападением в японском Кавасаки, где неизвестный набросился с ножом на первоклассниц. «Я и первая леди молимся за тех, кто пострадал в происшествии сегодня утром недалеко от Токио. Американский народ скорбит вместе с японским народом и вместе с семьями пострадавших», - сказал Трамп, выступая перед 500 японскими и американскими военными на японской базе, которую он осмотрел вместе с премьером Японии Синдзо Абэ.

1news.az