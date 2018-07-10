Неизвестный герой. Как Джалал спас Анну из Смоленска - ФОТО – ВИДЕО

Говорят, что случайностей не бывает, но при этом у каждого есть выбор.

Эти две истины хорошо иллюстрирует случай, произошедший с нашим земляком Джалалом Алиевым. Проживающий в Смоленске молодой человек тем утром вышел на традиционную пробежку, но почему-то побежал совершенно другим маршрутом. «Случайно», как он сам потом себе это объяснит. Но вот спас жизнь женщине по имени Анна Джалал совершенно осознанно, сделав выбор не проходить мимо. Как потом скажут врачи «Скорой помощи», которую Джалал сразу вызвал, но которая подъехала только через полчаса, «жизнь Анне спасли грамотные действия молодого человека, который до приезда врачей делал ей непрямой массаж сердца».

Врачи приехали, и молодой человек, убедившийся, что жизнь женщины вне опасности, просто ушел с места происшествия. Он не назвал ни своего имени, ни контактного номера телефона, оставшись для всех неизвестным героем. Но Анна во что бы то ни стало решила найти своего спасителя, и при помощи сына и благодаря соцсетям сумела это сделать.



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Мы тоже решили пойти этим же путем, и нашли Джалала в «Фейсбуке». Представляем вам небольшое интервью с этим прекрасным человеком.

- Джалал, как давно Вы живете в России?

- Я родился в Шамкирском районе Азербайджана, но когда мне было четыре года, мой отец вынужден был по работе выехать за пределы Азербайджана. Сначала мы жили в Ялте, а затем переехали в Смоленскую область. Так получилось, что здесь мы уже и остались.

- А чем Вы занимаетесь?

- По окончанию института стал работать – сначала в Сбербанке, затем - в администрации Смоленской области, где заведовал отделом стратегических проектов. В настоящее время работаю в одном из банков Москвы, поэтому домой, к семье, получается приезжать только на выходные. Одновременно получаю второе высшее образование: по первому я – финансист, а второе решил получить юридическое, так что скоро у меня защита диссертации.

- Однако Вы целеустремленный. А зачем Вам еще и юридическое образование? У Вас большие планы на будущее?

- Да, большие. Я сейчас работаю в корпоративном блоке, а это – работа в бизнес-сфере, где для принятия каких-то важных решений необходим не только финансовый, но и юридический анализ. Кроме того, моя работа тесно переплетается с госслужбой, где образование лишним не бывает. В принципе, оно нигде лишним не бывает.

- Верно. Но давайте вернемся к тому дню, когда Вы спасли жизнь женщине и стали знаменитым.

- Я бы не сказал, что я стал знаменитым. Скажем так: о том, кто я, узнало очень много людей (улыбается). Но случилось это позже, когда сама Анна стала меня искать.

- Кстати, а как она Вас нашла?

- Камеры видеонаблюдения меня выдали, - смеется. - Сын Анны опубликовал по ее просьбе в соцсетях видеоролик, спрашивая, как найти этого человека, то есть, меня. Ну и мои друзья меня узнали по моему «фирменному» спортивному костюму и особенно – по моей шапочке с помпоном (смеется). Дело в том, что я всегда бегаю именно в этом костюме и в этой шапочке. Ну и меня опознали, как говорится.

- Какие у Вас были эмоции, чувства?

- Я испытал огромную радость от того, что Анна оказалась жива-здорова. Пока она лежала в больнице, мы созвонились, а встретились, когда телеканал НТВ решил снять сюжет об этом случае.

Ну, а сейчас мы уже подружились, ходим друг к другу в гости, общаемся. Семья Анны - очень приятные люди, хорошие.

- Джалал, а откуда у Вас такие познания в области оказания правил первой помощи?

- Дело в том, что я давно занимаюсь спортом: бегом и боксом, причем, по боксу я КМС. Так вот, на тренировках нас учили многому, в том числе и правилам оказания первой помощи. Правда, до того дня, то есть, до случая с Анной, мне не приходилось применять свои познания на действительно умирающем человеке. Я, конечно, сильно нервничал, даже пытался у операторов «Скорой помощи» уточнять, сколько конкретно «толчков» непрямого массажа нужно совершить. Но в итоге все вспомнил сам, и, решив, что хуже я этой женщине точно не сделаю, а вот вернуть ее к жизни, возможно, смогу, действовал, объединив и знания, и наитие. Очень рад, что у меня получилось.

- Но почему Вы не оставили никому свои координаты?

- А зачем я должен был их оставлять? Я не совершил подвиг, я просто не прошел мимо. По-моему, это нормально и естественно. Врачи каждый день кого-то спасают, и не считают это героизмом. Как я уже однажды сказал: героизм – это пожертвовать ради кого-то жизнью.

- А что-то изменилось в Вашей жизни после того, как Ваше имя как спасителя стало известно, как о Вас сняли несколько сюжетов?

- Больше улыбок стало вокруг, познакомился со многими людьми. Безусловно, очень приятно читать добрые комментарии в соцсетях в свой адрес. А так, по большому счету, ничего не изменилось

- Вы молоды, перспективны, симпатичны, успешны, при этом Вы еще и спортсмен, который может спасти жизнь, если надо. Неужели у Вас не появилась толпа поклонниц?

- Толпы поклонниц не было никогда, и я к этому никогда и не стремился. Любимая девушка была, но мы, к сожалению, расстались два года назад. А сейчас я все силы бросил на работу и учебу.

- Ну, думаю, у Вас все еще впереди.

- Надеюсь.

- В Азербайджане часто бываете?

- Последний раз был два года назад, у нас там родственники живут. Сейчас вот мама гостит у родных в нашем родном селе Гараджамирли, а я собираюсь приехать ближе к осени, чтобы потом вместе с мамой вернуться обратно.

- Хотелось бы узнать еще про отношение окружающих к Вам. Нет ли какой-то предвзятости?

- Отношение к нам прекрасное, такое же, как и ко всем. Все эти «перегибы», которые Вы имеете в виду, если и были, то лет 20-25 назад. Я убежден, что главное – самому быть человеком, тогда проблем с отношением окружающих не будет. Я вообще призываю всех быть добрее друг к другу, по-моему, только так можно изменить этот мир.

- Спасибо за беседу, Джалал. Приезжайте в Азербайджан почаще.

- Благодарю, обязательно!

Натали Александрова