Появилось видео задержания вооруженного грабителя в Ереване – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Видео задержания предполагаемого преступника, совершившего вооруженное нападение на банк HSBC в Ереване появилось в сети.

На видео видно, как простые люди пытаются скрутить нападавшего. В ходе этих действий у него выкатывается граната. На полу пачки денег, украденных из банка.

Как сообщает «Sputnik Армения», сейчас территория вокруг банка оцеплена полицией. В результате нападения на банк были ранены охранник и полицейский. Есть погибший.

Ранее стало известно, что в одном из филиалов банка HSBC днем в четверг произошла стрельба.

Эльшан Рустамов

2018/05/03

15:20

Неизвестные открыли огонь в банке в Армении, один полицейский ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"По полицейским был открыт огонь, есть раненый сотрудник. Подробности сообщим позднее", — сказал РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.