Нефтяной фонд осуществил в государственный бюджет трансферт в 4,8 миллиарда манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в этом году осуществил в государственный бюджет трансферт в 4,8 миллиарда манатов.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в департаменте связей с общественностью ГНФАР.

Отмечается, что в январе-октябре текущего года в государственный бюджет осуществлен трансферт на сумму 4 миллиарда 801 миллион манатов, а в Центральный банк - 2 миллиарда 448,3 миллиона манатов.

Напомним, что в 2016 году 7 миллиардов 615 миллионов манатов (43,5 процента) прибыли государственного бюджета составили трансферты из ГНФАР. А в период с 2003 по 2016 год трансферт из ГНФАР в государственный бюджет составил 71,5 миллиарда манатов.