«Нефтчи» завершил первый круг лидером премьер-лиги - ВИДЕО

Сегодня прошли матчи 7-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, матч между «Карабахом» и «Кешля» отложен на 31 октября по просьбе обоих клубов.

В первом матче дня «Зиря» дома одолела «Габалу» (1:0). Самир Аббасов начинает выводить команду из кризиса. А вот у «Габалы» дела все хуже. Санан Гурбанов явно не справляется со своими обязанностями. Единственный гол «Зиря» забил Милош Радивоевич.

С большим интересом ожидалась игра «Нефтчи» и «Сабаха». «Нефтчи» набрал неплохой ход, и в случае победы выходил в лидеры чемпионата. «Нефтяники» уверенно начали игру, и уже на 9-ой минуте Эмин Махмудов вывел хозяев поля вперед.

А на 62-ой минуте Горан Парацки забил второй гол, и установил окончательный счет в игре.

Таким образом, «Нефтчи» завершил первый круг с 6 победами и одной ничьей, набрав 19 очков. «Нефтчи» смог создать серьезный задел над соперниками, и постарается навязать «Карабаху» борьбу за чемпионство.

В другом матче дня «Сабаил» на своем поле одолел «Сцмгайыт» (2:0). Отличились Фахмин Мурадбейли и Руслан Гурбанов.

У «Сабаила», «Сумгайыта» и «Сабаха» по 10 очков. У «Гпабалы» лишь пять. Но учитывая состав команды, «Габала» обязана выходить из кризиса. Нам ждет очень интересная борьба за 3-4 места.

Теймур Максутов