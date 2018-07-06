«Нефтчи» завершает сборы победой, Роберто Бордин доволен командой - ВИДЕО

Вчера бакинский «Нефтчи» провел заключительный матч в рамках сборов в Турции. Как сообщает 1news.az, бакинский клуб в четвертом матче одержал победу над румынским клубом «Политехника» (3:1).

Голами в составе «Нефтчи» отметились Рахман Гаджиев, Багали Дабо и Рашад Эюбов.

Эта победа стала четвертой для «Нефтчи» в четырех матчах в Турии. Ранее «нефтяники» обыграли македонский «Шкупи» (1:0), румынский «Дунэря Кэлэраши» (2:0) и боснийский «Челик» (4:1).

По завершению матча главный тренер клуба Роберто Бордин поделился ходом сборов в Турции. «Всегда важно побеждать. Мы завершаем сборы. Но мы должны еще больше работать и улучшать игру. Мы должны быть полностью готовы к первому матчу Лиги Европы.

У нас хороший коллектив. Я оцениваю ребят, прежде всего, по человеческим качествам. Мы очень прибавили как физически, так и в технико-тактическом плане. А контрольные матчи показали состояние команды. Мы должны восполнить пробелы. Я доволен духом команды. Это поможет нам для достижения успехов.

В матче против «Уйпешта» я тоже жду хорошего результата. Это очень важный матч для нас. Постараемся проявить характер и показать свою игру. Мы готовы к игре», - сказал он.

Теймур Максутов