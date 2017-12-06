«Нефтчи» сделал заявление в связи с пожизненной дисквалификацией своего тренера-методиста

«Нефтчи» сделал официальное заявление в связи с пожизненной дисквалификацией своего уже бывшего тренера-методиста Агакиши Мехтизаде за индивидуальное участие в манипуляциях результатами матчей.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что руководство клуба провело внутренне расследование.

«После решения Дисциплинарного комитета АФФА от 1 декабря в этом возникла необходимость. По итогам расследования, была установлена причастность нашего тренера-методиста Агакиши Мехтизаде к манипуляции спортивными результатами. В своем письменном объяснении он признал собственную вину и сообщил, что принимал в этом участие в индивидуальном порядке. В итоге, Агакиши Мехтизаде незамедлительно был освобожден с занимаемой должности. Также добавим, что он ранее работал в бакинском «Интере» (ныне – «Кешля»).

Собранные во время расследования материалы мы отправили в соответствующие структуры АФФА. ПФК «Нефтчи» еще раз заявляет, что мы осуждаем участников манипуляций спортивными результатами и готовы оказать содействие всем необходимым инстанциям в борьбе с этими противозаконными явлениями», - говорится в заявлени.

Теймур Максутов