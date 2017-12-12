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«Нефтчи» попытается приобрести Рахида Амиргулиева

Сегодня в 11:22 меньше минуты на чтение 220
«Нефтчи» попытается приобрести Рахида Амиргулиева
Во время зимнего трансферного окна бакинский «Нефтчи» хочет усилить свой состав.

Как сообщает 1news.az, одной из целей «флагмана» является полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Рахид Амиргулиев. Если стороны смогут договориться, трансфер может состояться этой зимой.

Сам футболист не против перехода в клуб, где сможет получить большего игрового времени.

Отметим, что «Нефтчи» пытался привлечь Амиргулиева еще перед началом сезона, но «Карабах» не отпустил 28-летнего полузащитника.

Мурад Ахундов

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