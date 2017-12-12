«Нефтчи» попытается приобрести Рахида Амиргулиева

Во время зимнего трансферного окна бакинский «Нефтчи» хочет усилить свой состав.

Как сообщает 1news.az, одной из целей «флагмана» является полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Рахид Амиргулиев. Если стороны смогут договориться, трансфер может состояться этой зимой.

Сам футболист не против перехода в клуб, где сможет получить большего игрового времени.

Отметим, что «Нефтчи» пытался привлечь Амиргулиева еще перед началом сезона, но «Карабах» не отпустил 28-летнего полузащитника.

Мурад Ахундов