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«Нефтчи» и «Карабах» упрочили лидерство – ВИДЕО

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 343
«Нефтчи» и «Карабах» упрочили лидерство – ВИДЕО

Вчера стартовали матчи 6-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, очередные матчи провели лидеры нынешнего сезона – «Нефтчи» и «Карабах».

«Нефтчи» на «Баксель Арене» принимал «Сабаил», и одержал довольно легкую победу (4:0). По два гола на свой счет записали Дарио Федерико и Багали Дабо.

В свою очередь «Карабах» одержал не легкую гостевую победу над дебютантом «Сабахом» (2:0). Оба гола агдамцы забили после 80-ой минуты. Отличились Мичел и Инносент Эмегара.

Сегодня пройдут еще два матча тура. «Габала» на своем поле принимает «Кешля», а «Сумгайыт» сыграет с «Зиря». Вне зависимости от результатов этих матчей, «Нефтчи» и «Карабах» продолжают лидировать, набрав по 16 очков. Их ближайший преследовать -«Сабах», у которого 10 баллов.

Теймур Максутов

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