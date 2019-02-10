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«Нефтчи» и «Карабах» уходят в отрыв, «Габала» приближается к «Сабаилу» - ВИДЕО

10 Февраля, 2019 в 19:17 ~ 1 минута на чтение 656
«Нефтчи» и «Карабах» уходят в отрыв, «Габала» приближается к «Сабаилу» - ВИДЕО

Завершились матчи 16-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, в отчетном туре очередные победы одержали лидеры – «Нефтчи» и «Карабах».

«Нефтчи» на своем поле обыграл «Кешля» (2:0). Дубль оформил капитан Эмин Махмудов.

В свою очередь «Карабах» с таким же счетом в гостях обыграл «Сумгайыт». Отличились Филипп Озобич и Бадави Гусейнов.

Одержав победы, «Нефтчи» и «Карабаха» набрали 37 и 34 очка соответственно. Борьба за чемпионство продолжается.

В отчетном туру вторую победу подряд одержала «Габала», минимально обыгравшая в гостях «Сабах». Победу габалинцам принес Рауф Алиев.

«Габала» набрала 23 очка и вплотную приблизилась к «Сабаилу», который в свою очередь проиграл дома «Зиря» (0:2). Подопечные Самира Аббасова набрали 13 очков и покинули последнюю строчку турнирной таблицы, где теперь расположилась «Кешля».

Теймур Максутов

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