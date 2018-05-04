Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу после повышения днем ранее по итогам второй сессии подряд, пишут мировые СМИ.

Инвесторов беспокоит сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы. Поддержку рынку оказывают также опасения относительно падения добычи нефти в Венесуэле, сообщает MarketWatch.

С другой стороны, рост запасов топлива в США является негативом для рынка.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 по бакинскому времени подешевели на $0,05 (0,07%) до $73,57 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,26 (0,35%) и составляла на закрытие $73,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь утром в пятницу уменьшились на $0,05 (0,07%) - до $68,38 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,5 (0,74%), завершив торги на отметке $68,43 за баррель.

К 12 мая президент США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана. Участники рынка опасаются, что Штаты могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана - это приведет к ограничению экспорта нефти из страны.

«Тревоги по поводу иранской ядерной сделки и статистика, показывающая, что добыча ОПЕК в апреле была ниже целевого объема, являются позитивными факторами», - отмечает один из авторов Sevens Report Тайлер Ричи.

«Изменение цен по-прежнему поддерживает утверждение, что «бычий» настрой по WTI сильно зависит от геополитической напряженности, а опасения относительно нехватки поставок поддерживают подъем рынка», - полагает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Л.Е.