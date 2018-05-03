Нефть дешевеет  

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после повышения днем ранее, пишут мировые СМИ.

Негативом для инвесторов является рост запасов топлива в США. С другой стороны, поддержку рынку оказывают опасения относительно падения добычи нефти в Венесуэле, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 по бакинскому времени подешевели на $0,17 (0,23%) - до $73,19 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,23 (0,31%) и составляла на закрытие $73,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь утром в четверг уменьшились на $0,06 (0,09%) - до $67,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,68 (1,01%), завершив торги на отметке $67,93 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране подскочили на 6,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, указывали на увеличение резервов на 3,4 млн баррелей.

Согласно официальным данным Минэнерго, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 27 апреля, выросли на 1,2 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,9 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts в среднем ожидали снижения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.

К 12 мая президент США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана. Участники рынка опасаются, что Штаты могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана - это приведет к ограничению экспорта нефти из страны.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг повысилась на 0,7% - до 446,5 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она опустилась на 0,2%, составив на закрытие 443,5 юаня за баррель.

Л.Е.