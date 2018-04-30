Нефть чуть подешевела

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник, однако по итогам апреля и Brent, и WTI, вероятно, снова продемонстрируют уверенный подъем, пишут мировые СМИ.

Уже больше недели нефть остается в узком диапазоне, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время из-за давления иранского вопроса: участники рынка опасаются, что к середине мая США могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана.

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 уменьшилась на $0,48 (0,64%) - до $74,16 за баррель. Торги этим контрактом завершаются в понедельник. Более активный июльский фьючерс подешевел на 0,6%, до $73,38 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,29 (0,43%) - до $67,81 за баррель.

В прошлую пятницу котировка Brent уменьшилась на $0,3 (0,4%) - до $74,44 за баррель, WTI подешевела на $0,22 (0,32%) - до $67,97 за баррель.

Умеренное снижение цен на нефть последовало за сообщением нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 5 штук, до 825, обновив максимум за три года.

По итогам прошлой недели в целом Brent подорожала на 0,7%, контракты на WTI снизились в цене на 0,5%.

К 12 мая президента США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана.

Между тем Ангола, крупнейший производитель нефти в Африке, столкнулась с резким сокращением добычи на шельфовых месторождениях из-за нехватки инвестиций. Объем производства почти втрое превысил ее обязательства по соглашению ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Л.Е.