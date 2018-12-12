Недовольство в РПА растет, обсуждается вопрос смены Сержа Саргсяна

Досрочные парламентские выборы для Республиканской партии Армении были не очень спокойными, внутри партии есть разногласия, пишет газета «Паст».

«Проблема не только в горьком разочаровании, что эта сила не прошла в парламент. Дело в том, что по нашим сведениям, было серьезное несогласие относительно принятия-непринятия результатов выборов, а также относительно некоторых действий Сержа Саргсяна», - пишет газета.

Отмечается, что некоторые республиканцы настаивали на том, чтобы обжаловать результаты выборов. Но большинство посчитало нецелесообразным обострять сейчас ситуацию, учитывая общественные настроения, а также то обстоятельство, что будет очень трудно представить более или менее убедительные факты.

«С другой стороны, наши источники из РПА сообщают, что некоторые республиканцы недовольны Сержем Саргсяном, который по их убеждению, фактически разрушил партию, решив пойти в премьер-министры, и по единоличному решению включив в предвыборный список Давида Шахназаряна и Арташеса Гегамяна. Более того, активно включив их в предвыборную гонку», - пишет газета.

Издание не исключает, что в скором времени в партии вопрос смены руководителя может оказаться на повестке дня.

Серж Саргсян возглавляет Республиканскую партию Армении с 2007 года. Он сменил тогда скончавшегося Андраника Маркаряна.

А.А.