Не знающий конкурентов автомобиль: В Баку торжественно презентован премиальный кроссовер Haval H6 – ФОТО – ВИДЕО

В Баку состоялась торжественная презентация нового кроссовера Haval H6 всемирно известного китайского автомобильного бренда Haval.

Haval – премиальная марка автомобилей, принадлежащая китайской компании Great Wall, успешно завоевывающая мир и вот уже как третий год представленная и на азербайджанском рынке, где пользуется большой популярностью. Модельная линейка бренда Haval в Азербайджане дополнилась еще одним кроссовером – им стала модель H6, торжественно презентованная в Баку 7 октября.

Отвечая на вопрос: «Почему стоит приобрести Haval H6?» операционный директор компании Haval Azerbaijan Агасадыг Садыгов заявил следующее: «Ответ на этот вопрос прост – увидев автомобиль и сравнив его с конкурентами по всем параметрам, включая цену, потенциальный покупатель уверен, что сделает выбор именно в пользу этого кроссовера. Просто перечислю некоторые из преимуществ данного автомобиля: камера обзора 360 градусов, автопаркинг, антисон и т.д.».

Кроссовер Haval H6 получил большой список оборудования, как стандартного, так и опционного – в его базовом оснащении 6 подушек безопасности, система видеообзора 360 градусов, функция мониторинга слепых зон, система содержания рядности и т.д. Со всеми преимуществами данной модели, ее экстерьером, интерьером, параметрами и конфигурациями можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке

Говоря о том, кого он видит потенциальными покупателями Haval H6, А.Садыгов заявил: «Это - человек, который любит инновации, тот, кто идет в ногу со временем, хочет новых ощущений и ищет лучший автомобиль по доступной цене», - подчеркнув, что если говорить о возрасте, то это люди старше 23 лет.

При покупке автомобиля Haval Azerbaijan предоставляет внутренний лизинг – заплатив первый взнос в размере 20% от стоимости автомобиля, покупатель получит пятилетний кредит с годовой процентной ставкой равной 18%.

«Также каждому покупателю модели Haval H6 предоставляется пятилетняя гарантия и сервис совершенно бесплатно – безвозмездный сервис до конца гарантии или до 100.000 километров пробега – что наступит раньше», - подчеркнул А.Садыгов.

Стоимость самой доступной версии Haval H6 - 44.900 AZN, цена автомобиля зависит от его параметров и конфигурации.

В ходе презентации были приобретены два автомобиля Haval H6.

Бакинская презентация автомобиля Haval H6 была организована компанией Light in Black Agency.

Официальное азербайджанское представительство китайского автомобильного бренда HAVAL расположено в Баку по адресу: проспект Бабека, 22/69. Всю интересующую информацию о HAVAL можно получить по телефону: 012 51 41 078, на официальном сайте и странице в социальной сети Instagram @haval_azerbaijan

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