Не стесняйтесь наслаждаться жизнью: О вашем здоровье позаботится ТНТС – ФОТО

Медицинский туризм – понятие, которое уже давно практикуется в мире.

Это направление родилось на стыке двух отраслей – здравоохранения и туризма. Его цель – помочь пациентам с различными заболеваниями найти наиболее подходящую по стоимости и качеству клинику для диагностики, лечения или реабилитации – внутри страны или за рубежом. Кроме того, медицинский туризм обеспечивает пациенту и сопровождающим его людям максимальный комфорт как в поездке, так и во время пребывания на лечении.

Сегодня, когда медицинский туризм в Азербайджане находится на стадии становления, очень важным является изучение опыта других стран, которые уже давно и успешно его развивают.

За примером далеко ходить не надо. Для многих уже давно не секрет, что сегодня одним из мировых центров медицинского туризма является Турция.

Повышение стоимости лечения в развитых странах стимулировало появление нового запроса от пациентов: высокое качество медицинского обслуживания по доступным ценам в сочетании с дополнительными преимуществами туристического сервиса.

Этим запросом успешно воспользовалась Турция, где за последнее десятилетие при поддержке правительства и частных инвесторов была создана инновационная, высокотехнологичная медицинская индустрия, использующая лучшие достижения и опыт западной медицины, но при этом значительно более доступная финансово. Кроме того, в Турции прекрасно развита туристическая инфраструктура, что существенно облегчает иностранным пациентам путешествие и пребывание в стране.

В 2005 г. для развития международного медицинского туризма и помощи пациентам-иностранцам была создана Турецкая ассоциация медицинского туризма (ТНТС). Сегодня THTC является крупнейшей ассоциацией в сфере здравоохранения не только в Турции, но и в мире и насчитывает 317 членов, включая государственные больницы, частные клиники, термальные и медицинские СПА-центры, отели, туристические агентства, оздоровительные комплексы, ассистанс-компании, а также сеть из 144 представительств в 85 странах мира.

Благодаря развитой инфраструктуре и уникальному соотношению стоимости и качества медицинского обслуживания для прохождения диагностики и лечения в Турцию ежегодно приезжают около 1 миллиона человек со всего мира. И это не удивительно, ведь сегодня Турция находится на одном уровне с ведущими европейскими и мировыми странами по всем медицинским направлениям. Многие врачи имеют многолетний опыт работы в Германии и других странах Европы. При этом стоимость медицинских услуг в Турции намного доступнее, чем в Западной Европе, Америке или Израиле.

Лучшие турецкие клиники сертифицированы по самым высоким международным стандартам качества оказания медицинских услуг пациентам – JCI и TEMOS International.

В Азербайджане с апреля 2015 года работает офис сети THTC - Gilan Tourism. И на сегодняшний день им было обработано 6 запросов, проведены 2 семинара.

Gilan Tourism - одно из крупнейших ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) агентств в Азербайджане, имеющее в штате 16 сотрудников. В спектр услуг Gilan Toursm входит предоставление билетов, страхование, туры, бронирование гостиниц, выдача виз, а также услуги около 50 компаний, включая Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики (ГНКАР).

В лице Gilan Tourism ТНТС гарантирует стабильную стоимость, возможность организовать все виды услуг из одного офиса, а также работу с профессионалами.

Помимо помощи в выборе клиники ТНТС гарантирует зарубежным пациентам такие дополнительные преимущества, как:

- скидка 50% на перелет в Турцию авиакомпанией Тurkish Airlines для пациента и 2 сопровождающих его лиц;

- скидка 50% на проживание в отеле в Турции;

- Бесплатный перевод медицинской документации;

- Бесплатный трансфер из аэропорта в клинику;

- Предоставление бесплатного переводчика.

Точная и своевременная диагностика, высококачественное лечение, безопасная транспортировка, комфортное пребывание, снижение риска осложнений и прозрачный чек – это то, что необходимо каждому пациенту, борющемуся с серьезной болезнью и настроенному на выздоровление и максимально полноценную жизнь в будущем.

Получить более подробную информацию о Турецкой ассоциации медицинского туризма можно у ее представителя в Азербайджане по телефону: (+994 12) 404 31 85, (+994 50) 290 27 40 или же на сайте https://map2heal.com/.

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