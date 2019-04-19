«Не пускали в интернет-клуб»: В Баку 13-летний мальчик сбежал из дома – ФОТО – ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку сбежал из дома 13-летний мальчик.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, четыре дня назад 13-летний Шараф Мамедов сбежал из дома, воспользовавшись тем, что его мать пошла проводить дочку в школу.

Это уже не первый побег Ш.Мамедова из дома, и каждый раз его находили в различных частях Баку. Причина побегов в том, что родители не пускают мальчика в интернет-клуб играть в компьютерные игры.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о Ш.Мамедове, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Бинагадинского района Баку, расположенное по улице Сулеймана Сани Ахундова, 1, телефон: 436-02-02 и 563-62-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.