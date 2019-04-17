«Не пророните и слезинки»: В Турции азербайджанка бросилась с 42-го этажа, ножом отбившись от тех, кто хотел ее спасти – ФОТО

В турецком городе Конья покончила с собой молодая азербайджанка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, 21-летняя азербайджанская студентка Айсун Ю. бросилась с 42-го этажа высотного офисного здания.

Девушка поднялась на последний, 42-й, этаж и зашла в расположенный на крыше ресторан. Она перелезла через перила, при этом угрожая ножом тем, кто пытался ее спасти от рокового шага, и бросилась вниз.

В своем предсмертном письме девушка написала, что в ее смерти никто не виноват.

«С таким грузом трудно жить. Я не смогла, не справилась. Отец, мать, сестра не плачьте обо мне, я вас очень люблю. Мама не плачь обо мне, не пророни ни слезинки. Люблю тебя сильно. Простите меня, я прошу прощения у вас. Я не смогла жить и поэтому ухожу. Похороните меня вместе с моим колье, не снимайте его. Я всегда любила вас. Берегите себя», - написала девушка.

Причины суицида устанавливает турецкая полиция.

Тимур Рзаев, Э.Т.