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Не менее 12 человек погибли при взрыве автоцистерны с нефтью в Нигерии

14 Апреля, 2019 в 18:00 ~ 1 минута на чтение 738
Не менее 12 человек погибли при взрыве автоцистерны с нефтью в Нигерии

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва нефтяной автоцистерны в штате Гомбе на северо-востоке Нигерии, сообщает издание Punch со ссылкой на полицию.

По данным газеты, взрыв автоцистерны произошел в результате ее столкновения с грузовиком на мосту Бомала.

"Число погибших увеличилось до 12, ранены 15 человек. Я могу подтвердить это", - сообщила газете представитель полиции Мэри Малум.

Отмечается, что в результате взрыва в районе также произошло отключение электричества, так как цистерна въехала в линии электропередач.

Как сообщает газета, сразу после инцидента на место прибыли службы спасения. Губернатор штата заявил, что администрация выплатит компенсацию всем погибшим и пострадавшим при взрыве.

Ria.ru

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