Не идеальный красавчик: турецкие СМИ рассказали о недостатке Кыванча Татлытуга – ФОТО

Одного из самых популярных и красивых турецких актеров Кыванча Татлытуга не раз в СМИ называли «турецким Брэдом Питтом», но, как оказалось, звезда сериала «Cesur ve Güzel» не идеальный красавчик.

Кадры со съемок нового проекта «Organize İşler 2» с участием К.Татлытуга не только вызвали резонанс в социальных сетях, но и раскрыли поклонникам недостаток, который актер старательно скрывал долгие годы и из-за которого испытывает комплексы.

Как оказалось, у К.Татлытуга короткие и толстые пальцы, которые актер ранее старался не засвечивать на фотографиях и видео – Haberturk.com отмечает, что во многих фильмах и сериалах, где были задействованы крупные планы рук, его заменял дублер.

Примечательно, что в съемках для глянца и во время участия в рекламных кампаниях актер также пытается спрятать руки.

Ф.В, Г.Р.