Не форпосту решать, входить или нет Азербайджану в ОДКБ, считают в Баку

На сегодняшний день Азербайджаном не ставится задача вхождения в ОДКБ, считает политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов.

Комментируя высказывания Никола Пашиняна о том, что Армения не допустит, чтобы Азербайджан стал членом или даже наблюдателем в ОДКБ, эксперт указал, что республика во внешней политике основывается на совершенно иные концепции, взаимодействует и сотрудничает со странами, которые входят в ОДКБ, где достаточно много партнеров и сторонников Азербайджана.

«Никол Пашинян за время своего премьерства сделал столько противоречивых и взаимоисключающих заявлений, что серьезно воспринимать его высказывания нет оснований», - сказал он.

По словам политолога, Н.Пашинян, видимо, забыл, чьим форпостом Армения является на протяжении многих десятилетий, и что не он решает вопрос вступления какого-либо государства в организацию в качестве полноправного члена или наблюдателя.

Читайте по теме:

Просьба Пашиняна к Богу хранить Российскую Федерацию предрекла исход его встречи с Владимиром Путинным

«За него все это решают другие, поэтому его мнение выеденного яйца не стоит. Вместо подобных пустопорожних заявлений, он должен заниматься более серьезными внутриполитическими вопросами. Подобные заявления для Азербайджана – это пустой звук», - сказал он, напомнив о том, что правительство Пашиняна даже не смогло арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Ф.Садыхов считает, что если Азербайджан захочет стать наблюдателем и поставит этот вопрос на повестку дня, то Армения может попытаться воспрепятствовать этому процессу, принимая во внимание консенсусный вариант принятия решений.

«Однако при давлении на него как на страну, которая зависит от своего северного соседа, он пойдет на все», - сказал он.

Политолог также отметил, что сама Армения сейчас не заинтересована в том, чтобы выйти из ОДКБ.

«В случае если Армения полностью повернется спиной к своим нынешним партнерам и союзникам, то исключать такие весомые и очень активные действия против Армении как ее исключение из ОДКБ нельзя. Только такая политическая линия может привести его в чувство и отрезвить. Потому что Пашинян многое либо не понимает, либо просто еще не сталкивался с тем, с чем сталкивались его предшественники», - сказал он.

Преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов считает, что для ОДКБ Баку имеет вес больше, чем Армения.

«Пашиняна должны больше волновать события, происходящие в Армении, нежели разговоры о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ.

Баку официально никогда не говорил, что хочет стать членом данной организации. Азербайджан продолжит свою сбалансированную политику во внешней политике. Баку – сторонник мира и стабильности в регионе, и предпочитает не участвовать в каких-либо военных блоках», - сказал он.

Эксперт напомнил, что в свое время НАТО настаивал, чтобы Баку тесно сотрудничал с этой организацией. «Но мы выбрали максимум сотрудничество и не больше. Не исключено, что завтра, если политический расклад в регионе изменится, Азербайджан станет наблюдателем в ОДКБ. Все зависит от геополитической обстановки в регионе. В политике все возможно», - сказал он.

З.Мамедов отметил, что всем ясно, какие национальные интересы у Азербайджана.

«Мы ждем от мировых гигантов справедливости в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Если какой-то полюс перестанет проводить политику двойных стандартов, мы пересмотрим свои внешнеполитические ориентиры», - отметил он.

А.А.