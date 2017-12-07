НДЦ зафиксировал значительный рост сделок по ценным бумагам 

В январе-ноябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 227 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 706,03 млн манатов.

Это почти втрое превышает показатель за 11 месяцев прошлого года, следует из информации с сайта НДЦ.

Так, в январе-ноябре этого года было зарегистрировано 388 внебиржевых сделок почти на 768,78 млн манатов (рост за год в 3,2 раза).

За 11 месяцев зарегистрировано 990 сделок по дополнительной эмиссии на 6,69 млрд манатов.

По сравнению с январем-ноябрем прошлого года объем таких сделок вырос на 36,5 процента.

Лада Евграшина, Г.Р.