По факту смерти молодой женщины после родов в Азербайджане возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура Загатальского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту смерти 24-летней Севгийи Каратовой, скончавшейся после родов.
Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье 314 («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.
Тимур Рзаев
2018/09/07 13:24
Стали известны предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы тела 24-летней жительницы Загатальского района Севгийи Каратовой, скончавшейся после родов.
Как сообщили 1news.az в Объединении судмедэкспертизы и патологоанатомии Министерства здравоохранения АР, установлено, что внутреннее кровотечение не является причиной смерти женщины после операции «кесарево сечение».
«Проверяется другая версия – то, что женщина так и не смогла прийти в себя после наркоза, - назначены соответствующие исследования.
В то же время в сопроводительных документах больницы в качестве вероятной причины смерти указывается тромбоэмболия», - заявили в объединении.
Отметим, что у покойной осталось двое детей (один – новорожденный, а другому полтора года).
Тимур Рзаев, Э.Т.
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