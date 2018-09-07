По факту смерти молодой женщины после родов в Азербайджане возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура Загатальского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту смерти 24-летней Севгийи Каратовой, скончавшейся после родов.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье 314 («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.

Тимур Рзаев

2018/09/07 13:24

Стали известны предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы тела 24-летней жительницы Загатальского района Севгийи Каратовой, скончавшейся после родов.

Как сообщили 1news.az в Объединении судмедэкспертизы и патологоанатомии Министерства здравоохранения АР, установлено, что внутреннее кровотечение не является причиной смерти женщины после операции «кесарево сечение».

«Проверяется другая версия – то, что женщина так и не смогла прийти в себя после наркоза, - назначены соответствующие исследования.

В то же время в сопроводительных документах больницы в качестве вероятной причины смерти указывается тромбоэмболия», - заявили в объединении.

Отметим, что у покойной осталось двое детей (один – новорожденный, а другому полтора года).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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