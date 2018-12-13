Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Победители были выбраны в четырех категориях, исходя из суммы полученных баллов в разных типах испытаний.

Лидером в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" стал седан Lexus ES 300h. Он получил 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% - за детей и 90% – для пешеходов. Работа устройств, отвечающих за безопасность, оценена в 77%.