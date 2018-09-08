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Названы приложения для iPhone, ворующие персональные данные

8 Сентября, 2018 в 15:00 ~ 1 минута на чтение 3474
Названы приложения для iPhone, ворующие персональные данные
Исследователи безопасности из компании GuardianApp изучили популярные приложения и назвали самые опасные из них.

По словам специалистов, десятки популярных приложений для iPhone скрытно отправляют данные о местоположении пользователей в сторонние компании по монетизации. Все приложения, которые уличили в мошенничестве, собирали информацию Bluetooth LE Beacon, координаты GPS и имя Wi-Fi SSID.

Как сообщили специалисты, этим приложениям при установке необходим доступ к местоположению для корректной работы, однако нигде не указывается, что приложения будут направлять полученную информацией сторонним организациям в целях заработка разработчиков. Также исследователи заявили, что отправленная информация может содержать точную геопозицию пользователя и другие конфиденциальные материалы.

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